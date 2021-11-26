Зеленский о вагнеровцах: Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки

Зеленский отметил, что скептически относился к экс-начальнику ГУР Минобороны Василию Бурбе. По его мнению, Бурба хотел втянуть Украину "в огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Когда начали СМИ защищать таких людей [как Бурба] – вот у нас и откровенный разговор об этом. Я уже не говорю, как русские отреагировали на это, какую информацию я получил, как они радовались, как они нас "уделали". Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков. Мне стыдно. Я говорю, что мы были слабыми в этой операции. Вот за что мне стыдно и что действительно происходило", – сказал он.

По мнению Зеленского, нет "ничего хорошего" в том, что Бурба рассказывает о спецоперации публично.

"Ничего хорошего для репутации [Украины] не происходит. Например, мы получили информацию, что на него готовится покушение. Не внутри страны, слава богу. Я сказал соответствующим органам, несмотря ни на что, предоставить ему "Альфу", мощную охрану. Мне кажется, что он отказывается, мне кажется, что это ошибка. Потому что то, что он говорит... Есть люди, которым выгодно, чтобы с ним что-то вышло. Чтобы потом сказать, что мы – власть – что-то сделали с ним. Когда вы говорите относительно России... Не только Россия, есть внутри государства много разных вопросов. Это и называется "гибридная война", – резюмировал президент.