Зеленский рассказал, планируется ли размещение канадских истребителей в Украине

"Мы не только публично, но и непублично получили информацию очень прямую – от США, Великобритании Турции, стран ЕС, Канады, что они в любом случае на нашей стороне и будут нас поддерживать. Если что-то начнется, как это будет на практике, я не знаю. Четких таких вещей я не получал. Относительно истребителей.. Мы ведем разные консультации, об истребителях, которые могут быть на нашей территории, на сегодня речи нет", – сказал президент", – сказал он, отвечая на вопрос правдива ли информация о возможной передислокации в Украину канадских истребителей в качестве поддержки страны на фоне российской угрозы.

Президент отметил, что консультации ведутся "о многих вещах", в том числе о поддержке техникой.

"Сейчас страны говорят открыто, что на случай эскалации будет помощь: техническая и так далее. В принципе мы постоянно... мы закупаем технику или получаем ее", – добавил он.