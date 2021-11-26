"Руководство страной во время войны – это не "Квартал". Бутусов ответил Зеленскому. Видео

Бутусов – Зеленскому: Все, что вы тут рассказали, – брехня. Вы это сказали, чтобы не отвечать за себя, за Ермака, за Демченко, когда вы нарушили закон о люстрации и назначили российского агента Фото: president.gov.ua

"Господин Бутусов, вы говорите об ответственности за жизнь людей, за смерти людей. За последнюю неделю ежедневно два-три международных разговора, включая руководство ЕС, США, Великобритании, Франции, Германии, я провожу из-за вас. Рассказать почему? Вы первый человек, который показал информацию относительно ответа нашего украинского дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе... На вашей совести – гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами!" – сказал президент, отвечая на вопрос Бутусова о законности назначения Руслана Демченко замглавы Офиса президента.

Бутусов назвал обвинения Зеленского "брехней".

"Все, что вы тут рассказали, – брехня. Вы это сказали, чтобы не отвечать за себя, за [главу Офиса президента Андрея] Ермака, за Демченко, когда вы нарушили закон о люстрации и назначили российского агента. Поэтому ваша тактика такая: оболгать людей, которые что-то пишут, выдумать кучу баек – и, поскольку вы пользуетесь таким коротким форматом [пресс-марафона], весело уйти… Новая шутка "Квартала 95". Так вот я вам хочу сказать: ваша брехня уже всем хорошо видна. В отличие от вас, от Ермака, Демченко и других людей, которые присутствовали и должны отвечать за провал спецоперации [по вагнеровцам] и других спецопераций ГУР МО, я еще в сентябре 2020 года дал показания в Госбюро расследований. Поэтому я вас прошу, чтобы все эти фантазии, которые вы рассказываете на всю страну, вы хоть раз рассказали на допросе следователю. И чтобы вы прекратили эту брехню, потому что руководство государством во время войны – это не "Квартал", – заключил он.