ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обвинил журналиста Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с Bayraktar

Зеленский Бутусову: На вашей совести гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами
Зеленский – Бутусову: На вашей совести – гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября во время пресс-марафона обвинил главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с ударными беспилотниками Bayraktar. Трансляцию марафона вел Facebook-аккаунт Офиса президента.

"Господин Бутусов, вы говорите об ответственности за жизнь людей, за смерти людей. За последнюю неделю ежедневно два-три международных разговора, включая руководство ЕС, США, Великобритании, Франции, Германии, я провожу из-за вас. Рассказать почему? Вы первый человек, который показал информацию относительно ответа нашего украинского дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе... На вашей совести – гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами!" – сказал президент.

Он предположил, что действия Бутусова и его плохое отношение к власти связаны с обидой за то, что ему не дали должности в Минобороны, и атакой СНБО на одного из спонсоров его издания.

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

В начале сентября 2021 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести в 2021–2022 годах.

26 октября ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. Соответствующее видео опубликовал Бутусов.

Такие беспилотники находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года, сообщал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня". "Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут "привести к дестабилизации" на линии разграничения на Донбассе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турцию тут не за что винить.

Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии присоединилась Франция.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем, как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ. Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушила и применила право на самозащиту. "На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться", – подчеркнул глава МИД Украины.

Президент Владимир Зеленский 29 октября сказал, что Украина защищала свою территорию и действовала согласно договоренностям о режиме прекращения огня.

Посольство США в Украине отметило, что риторика России способствует эскалации на Донбассе.

Теги: Юрий Бутусов, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе, Bayraktar
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Слава богу, что у Олега адекватная жена". Полякова в коротком платье снялась на руках у Винника, расставив широко ноги
"Слава богу, что у Олега адекватная жена". Полякова в коротком платье снялась на руках у Винника, расставив широко ноги
"Выглядишь офигительно великолепно", "Ну что за красота?!" Узерли максимально оголила ноги в новой фотосессии
"Выглядишь офигительно великолепно", "Ну что за красота?!" Узерли максимально оголила ноги в новой фотосессии
"У Горбунова есть вкус", "Прекрасные формы". Осадчая снялась в бикини в полный рост
"У Горбунова есть вкус", "Прекрасные формы". Осадчая снялась в бикини в полный рост
Актриса студии "Квартал 95" рассекретила татуировку в интимном месте и показала горячие фото
Актриса студии "Квартал 95" рассекретила татуировку в интимном месте и показала горячие фото
"Краешек ватрушки видно", "А зачем промежность выставлять?" Мишина выложила в сеть откровенные фото в купальнике
"Краешек ватрушки видно", "А зачем промежность выставлять?" Мишина выложила в сеть откровенные фото в купальнике
  Макс Барских презентовал клип от Алана Бадоева на трек Tequila Sunrise. Видео
  Макс Барских презентовал клип от Алана Бадоева на трек Tequila Sunrise. Видео
  "Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы
  "Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы
"Пытается вести себя как девственница в 63 года. Ржу". Рэпер 50 Cent поглумился над снимком полуголой Мадонны
"Пытается вести себя как девственница в 63 года. Ржу". Рэпер 50 Cent поглумился над снимком полуголой Мадонны
  "Витька Шрам". Одесский шансонье Подлипский снялся в клипе группы "Коммуна Люкс". Видео
  "Витька Шрам". Одесский шансонье Подлипский снялся в клипе группы "Коммуна Люкс". Видео
"Просто чувствую благодарность". Кидман в коротких шортах снялась в объятиях мужа-музыканта
"Просто чувствую благодарность". Кидман в коротких шортах снялась в объятиях мужа-музыканта
"С годами еще краше". Вера Брежнева снялась топлес
"С годами еще краше". Вера Брежнева снялась топлес
Андре Тан: Я попал в аварию в горах, куда летал с подругой. Очнувшись, подумал, что уже в раю
Андре Тан: Я попал в аварию в горах, куда летал с подругой. Очнувшись, подумал, что уже в раю
"Балалайки и медведя не хватает". Собчак нарядила сына в национальный костюм
"Балалайки и медведя не хватает". Собчак нарядила сына в национальный костюм
В Виндзорском замке Елизаветы II нарядили шестиметровую елку. Персоналу понадобились стремянки. Фото
В Виндзорском замке Елизаветы II нарядили шестиметровую елку. Персоналу понадобились стремянки. Фото
"Спасибо за любовь". 48-летняя Клум выставила голую грудь перед лицом 32-летнего мужа
"Спасибо за любовь". 48-летняя Клум выставила голую грудь перед лицом 32-летнего мужа
  "Очень необычно". "Отличный старт". Lida Lee выпустила первый трек после расставания с продюсером Monatik. Аудио
  "Очень необычно". "Отличный старт". Lida Lee выпустила первый трек после расставания с продюсером Monatik. Аудио
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь (93679)
2
"Животик", "Желаю ей доченьку". 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот (89848)
3
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети (87580)
4
"Круто, но кровать заправить бы". Никитюк снялась с полуобнаженной грудью (57895)
5
"Я одиноким никогда не был и не буду". Поплавский показал своих бывших жен – сельского фельдшера и студентку института культуры (55879)
6
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь (44591)
7
Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах (44388)
8
Возмущенный Сергей Притула вынудил Евгения Кота покинуть кресло судьи на шоу "Україна має талант". Видео (34541)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS