Зеленский обвинил журналиста Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с Bayraktar

Зеленский – Бутусову: На вашей совести – гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами Фото: president.gov.ua

"Господин Бутусов, вы говорите об ответственности за жизнь людей, за смерти людей. За последнюю неделю ежедневно два-три международных разговора, включая руководство ЕС, США, Великобритании, Франции, Германии, я провожу из-за вас. Рассказать почему? Вы первый человек, который показал информацию относительно ответа нашего украинского дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе... На вашей совести – гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами!" – сказал президент.

Он предположил, что действия Бутусова и его плохое отношение к власти связаны с обидой за то, что ему не дали должности в Минобороны, и атакой СНБО на одного из спонсоров его издания.