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ВСУ опробовали Javelin и Bayraktar на полигоне Широкий Лан. Фоторепортаж

Вчера 23.05
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 ноября на полигоне Широкий Лан отработали новую тактику применения турецких ударных беспилотников Bayraktar и американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в боевых условиях, сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. БПЛА и ПТРК использовались комплексно ночью в условиях плохой видимости. По словам Залужного, инструкторско-методическое занятие на полигоне Широкий Лан проходит в рамках подведения итогов деятельности ВСУ за 2021 год. На мероприятии присутствовал министр обороны Алексей Резников.
Теги: Украина, Вооруженные силы Украины, Алексей Резников, полигон, беспилотники, ВСУ, Javelin, Широкий Лан, ПТРК , Валерий Залужный, Bayraktar
 

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