ВСУ опробовали Javelin и Bayraktar на полигоне Широкий Лан. Фоторепортаж
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 ноября на полигоне Широкий Лан отработали новую тактику применения турецких ударных беспилотников Bayraktar и американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в боевых условиях, сообщил
в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. БПЛА и ПТРК использовались комплексно ночью в условиях плохой видимости. По словам Залужного, инструкторско-методическое занятие на полигоне Широкий Лан проходит в рамках подведения итогов деятельности ВСУ за 2021 год. На мероприятии присутствовал министр обороны Алексей Резников.