"Мы не готовы рисковать". Зеленский о плане Б по Донбассу

Зеленский: Я не оправдываюсь, но сейчас все не так просто Фото: ЕРА

"Я не оправдываюсь, но сейчас все не так просто. Раньше не было COVID, энергетического кризиса. Затормозилось все", – сказал Зеленский, отметив, что пандемия является одним из препятствий для проведения встречи в нормандском формате.

По его словам, он против введения в Украине военного положения, поскольку это негативно отразится на экономике страны.

"Мы сегодня еще не готовы рисковать ничем… Это все бьет по нашей экономике", – подчеркнул президент, комментируя свое заявление в 2019 году о том, что его команда не будет ждать еще пять лет, чтобы разрешить военный конфликт на Донбассе.

Он также добавил, что сейчас на востоке погибают украинские военные, но уже "не тысячами".