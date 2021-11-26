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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы не готовы рисковать". Зеленский о плане Б по Донбассу

Зеленский: Я не оправдываюсь, но сейчас все не так просто
Зеленский: Я не оправдываюсь, но сейчас все не так просто
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября в ходе пресс-марафона заявил, что власти страны не готовы идти на риск для урегулирования конфликта на Донбассе. Трансляцию марафона вел Facebook-аккаунт Офиса президента.

"Я не оправдываюсь, но сейчас все не так просто. Раньше не было COVID, энергетического кризиса. Затормозилось все", – сказал Зеленский, отметив, что пандемия является одним из препятствий для проведения встречи в нормандском формате.

По его словам, он против введения в Украине военного положения, поскольку это негативно отразится на экономике страны.

"Мы сегодня еще не готовы рисковать ничем… Это все бьет по нашей экономике", – подчеркнул президент, комментируя свое заявление в 2019 году о том, что его команда не будет ждать еще пять лет, чтобы разрешить военный конфликт на Донбассе.

Он также добавил, что сейчас на востоке погибают украинские военные, но уже "не тысячами".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

Теги: Россия, Украина, экономика, переговоры, боевики, перемирие, Владимир Зеленский, ВСУ, война на Донбассе, пандемия
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