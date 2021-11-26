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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе погиб украинский военнослужащий

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Украинские военные открывали ответный огонь, таким образом заставив боевиков прекратить обстрелы
Украинские военные открывали ответный огонь, таким образом заставив боевиков прекратить обстрелы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На Донбассе 26 ноября в результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военнослужащий. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

С начала суток со стороны российских оккупантов зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, одно из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Марьинки Донецкой области боевики совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В сторону Новомихайловки Донецкой области оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Как отметили в штабе ООС, военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Украинские военные открывали ответный огонь, таким образом заставив боевиков прекратить обстрелы.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1246650399160907

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, военные, боевики, Марьинка, ВСУ, обстрелы, Новомихайловка, военнослужащий, война на Донбассе, ООС
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