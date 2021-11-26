На Донбассе погиб украинский военнослужащий

С начала суток со стороны российских оккупантов зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, одно из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Марьинки Донецкой области боевики совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В сторону Новомихайловки Донецкой области оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Как отметили в штабе ООС, военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Украинские военные открывали ответный огонь, таким образом заставив боевиков прекратить обстрелы.