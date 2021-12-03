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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия сконцентрировала более 94 тыс. военных вблизи Украины и на ее оккупированных территориях – Резников

Резников сказал, что украинские военные укрепляют направления, где существуют "самые большие риски"
Резников сказал, что украинские военные укрепляют направления, где существуют "самые большие риски"
Фото: mil.gov.ua

Россия сконцентрировала в оккупированном Крыму, на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и у российско-украинской границы более 94 тыс. военнослужащих, которые могут быть задействованы в эскалации. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде 3 декабря рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Россия в течение года применяет тактику своеобразных волн: произошла концентрация военных у наших границ, потом личный состав отводили в места постоянной дислокации, а техника оставалась. Это позволяет противнику сократить время на разворачивание [группировки]. В апреле этого года РФ стягивала к нашим границам более 50 батальонно-тактических групп. Сейчас вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму находится 41 батальонно-тактическая группа. Из них 33 – на постоянной основе, восемь – дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории РФ и на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94,3 тыс. человек", – сказал министр.

Он отметил, что в РФ стартовал зимний период учений. 

"Противник начал учения вблизи Украины. Активизировал разведку, проверяет связь и совершает мероприятия по маскировке. На прошлой неделе состоялось усиление танками и бронетехникой группировок в Брянской и Смоленской областях. В случае вхождения двух больших десантных кораблей Балтийского флота в Черное море их общее количество в регионе увеличится до девяти. Вместе с катерами это позволит противнику перебрасывать одновременно до 3 тыс. военнослужащих и 250 единиц боевой бронетехники. Это свидетельствует о сохранении напряженности в Азово-Черноморском регионе. За этими маневрами наблюдаем не только мы. И поэтому никаких сюрпризов не будет. Напротив: наши военные укрепляют направления по самым большим рискам", – добавил Резников. 

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

30 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что ситуация в Украине и вокруг нее "остается нестабильной и непредсказуемой", а в намерениях России "нет уверенности". И он, и госсекретарь США Энтони Блинкен предупредили РФ о новых санкциях в случае агрессии против Украины. "Любая будущая российская агрессия против Украины будет иметь высокую цену, будет иметь политические и экономические последствия для России", – сказал Столтенберг. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, МИД Украины, танки, Алексей Резников, российская агрессия, война в Украине, учения, войска, российские военные
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