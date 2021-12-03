Россия сконцентрировала более 94 тыс. военных вблизи Украины и на ее оккупированных территориях – Резников

"Россия в течение года применяет тактику своеобразных волн: произошла концентрация военных у наших границ, потом личный состав отводили в места постоянной дислокации, а техника оставалась. Это позволяет противнику сократить время на разворачивание [группировки]. В апреле этого года РФ стягивала к нашим границам более 50 батальонно-тактических групп. Сейчас вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму находится 41 батальонно-тактическая группа. Из них 33 – на постоянной основе, восемь – дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории РФ и на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94,3 тыс. человек", – сказал министр.

Он отметил, что в РФ стартовал зимний период учений.

"Противник начал учения вблизи Украины. Активизировал разведку, проверяет связь и совершает мероприятия по маскировке. На прошлой неделе состоялось усиление танками и бронетехникой группировок в Брянской и Смоленской областях. В случае вхождения двух больших десантных кораблей Балтийского флота в Черное море их общее количество в регионе увеличится до девяти. Вместе с катерами это позволит противнику перебрасывать одновременно до 3 тыс. военнослужащих и 250 единиц боевой бронетехники. Это свидетельствует о сохранении напряженности в Азово-Черноморском регионе. За этими маневрами наблюдаем не только мы. И поэтому никаких сюрпризов не будет. Напротив: наши военные укрепляют направления по самым большим рискам", – добавил Резников.