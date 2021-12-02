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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Прекрасная машина". Командующий ООС заявил, что из-за появления на Донбассе дронов Bayraktar в ОРДЛО направляют военных специалистов из РФ

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Украинский Bayraktar впервые был использован в бою в октябре 2021 года
Украинский Bayraktar впервые был использован в бою в октябре 2021 года
Фото: ЕРА

После появления у украинских военнослужащих на Донбассе турецких дронов Bayraktar на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей увеличивается количество военных специалистов из России. Об этом в опубликованном 2 декабря интервью проекту "Донбасс.Реалии" "Радіо Свобода" заявил командующий операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк.

"Это в основном инструкторы по разным направлениям – по подготовке снайперов, саперов, артиллерийских подразделений. Постоянно идет насыщение. Особенно после появления в зоне проведения боевых действий Bayraktar – очень усиливается система радиоэлектронной борьбы и система противовоздушной обороны за счет уже российских специалистов на российской технике, и это ясно видно, потому что панические настроения преобладают сейчас на той стороне", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Он отметил, что Bayraktar дают ВСУ возможность полностью контролировать деятельность российских оккупантов.

"Bayraktar постоянно работают, но работают, как это определено всеми нашими соглашениями, не заходя на территорию неподконтрольную. Для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника. Они пытаются противодействовать Bayraktar, но сейчас все единицы, которые есть у нас на вооружении, успешно выполняют задачи. Мы четко изучили все объекты противника с другой стороны: группировки, позиции, составы, скопление техники. Прекрасная машина, которая при соответствующих погодных условиях дает нам возможность наблюдать полностью за деятельностью противника", – резюмировал Павлюк.

Контекст:

Украина приобрела свои первые 12 дронов TB2 Bayraktar в 2019 году, а затем еще пять для ВМС Украины, при этом запланированная общая численность составляет до 48 единиц, сообщил Forbes. Украинский Bayraktar впервые был использован в бою в октябре 2021 года для атаки гаубицы пророссийских боевиков. 

По данным Forbes, российская армия укрепляет свои танки модификациями, направленными на отражение атак нового украинского вооружения – американских противотанковых управляемых ракет Javelin и турецких дронов Bayraktar.

Теги: Россия, Украина, военные, вооружение, боевики, ВСУ, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, ООС, Александр Павлюк, Bayraktar
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