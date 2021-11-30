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Российские танки оснащают защитой против дронов Bayraktar и ракет Javelin – Forbes

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Российские военные экспериментируют как минимум с двумя новыми методами защиты своих танков, пишет издание
Российские военные экспериментируют как минимум с двумя новыми методами защиты своих танков, пишет издание
Фото: depositphotos.com

Российская армия укрепляет свои танки модификациями, направленными на отражение атак нового украинского вооружения – американских противотанковых управляемых ракет Javelin и турецких дронов Bayraktar. Об этом говорится в статье колумниста Себастьена Роблина, опубликованной в издании Forbes 29 ноября.

"Поскольку российские механизированные силы, сосредоточенные возле Украины, вызывают опасения по поводу вторжения этой зимой, наблюдатели в социальных сетях обнаруживают все больше российских танков, оснащенных несложными полевыми модификациями, которые, по-видимому, направлены на отражение новейшего украинского вооружения  ракет Javelin и дронов TB2 Bayraktar",  говорится в публикации.

Роблин подчеркивает, что оба вида нового оружия Украины представляют смертельную угрозу для верхней брони танка, где защита значительно слабее.

Российские военные экспериментируют как минимум с двумя новыми методами защиты от угроз со стороны украинской армии, пишет колумнист.

"Во-первых, на верхней части танка должен быть установлен "зонтик" из решетчатой брони. Это модификации, которые были замечены на российских танках Т-72Б3, а также недавно – на танках Т-80. Планка или решетка обычно устанавливаются на уязвимую сторону или заднюю броню танка для защиты от наземных засад, но новая конфигурация, похоже, направлена на смягчение атак сверху",  отмечает Роблин.

Вторым средством противодействия, установленным на некоторых российских танках, Роблин называет теплоизлучающую трубу, предназначенную для отвода инфракрасного искателя в ракете Javelin, сказано в публикации.

Контекст:

Соединенные Штаты впервые разрешили Украине приобрести Javelin в декабре 2017 года, а в 20180-м Украина получила 210 ракет и 37 пусковых установок – при условии, что они не будут использоваться в боевых действиях на передовой, за исключением чрезвычайных ситуаций. В 2020 году Украина получила еще 150 ракет и еще 10 пусковых установок. Осенью 2021 года президент Джо Байден санкционировал дополнительную поставку Javelin в рамках пакета военной помощи на сумму $60 млн, пишет Forbes.

Украина приобрела свои первые 12 дронов TB2 Bayraktar в 2019 году, а затем еще пять для ВМС Украины, при этом запланированная общая численность составляет до 48 единиц. Украинский Bayraktar впервые был использован в бою в октябре 2021 года для атаки 122-миллиметровой гаубицы российских сепаратистов, открывшей огонь на востоке Украины, уничтожив ее и убив одного члена экипажа, сообщает издание. 

Теги: Россия, Украина, армия, военные, Forbes, танки, вооружение, угрозы, вторжение, Javelin, ракета, Bayraktar
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