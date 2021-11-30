Блинкен предупредил Россию о "серьезных последствиях" агрессии против Украины

Блинкен принимает участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО, направленной на решение проблемы наращивания российских войск на границе с Украиной. Он призвал РФ воздержаться от агрессии против Украины.

По словам Госсекретаря США, "все более воинственная риторика, недавнее наращивание сил и необычные передвижения войск вдоль границы Украины" будут предметом обсуждения на его встречах с партнерами НАТО.

Блинкен сказал, что у него будет "гораздо больше поводов сказать об этом завтра", после консультаций.

29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Риге, заявил, что любая будущая российская агрессия против Украины будет иметь высокую цену. По его словам, речь идет об экономических и политических последствиях.