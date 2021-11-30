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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Илларионов о возможном вторжении России в Украину: Идеальная ситуация для Путина – когда жертва не подозревает о нападении

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Илларионов: Знать дату вторжения России в Украину невозможно никому. Даже самой лучшей разведке
Илларионов: Знать дату вторжения России в Украину невозможно никому. Даже самой лучшей разведке
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов считает, что на данный момент нет никаких оснований предполагать, что Российская Федерация готовится к крупномасштабному вторжению на территорию Украины. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое выйдет сегодня вечером.

Эксперт отметил, что в целом планы президента РФ Владимира Путина установить контроль над Украиной не изменились. 

"Это его желание, эти его грезы – влажные, сладкие и другие – постоянно с ним. Он никогда их не скрывает, он регулярно об этом рассказывает, а иногда и пишет пространные тексты. То есть желание установить контроль над Украиной никуда не делось. Причем над всей Украиной, – сказал Илларионов. – Но у Украины и украинцев есть другое мнение по этому вопросу. И самое главное, что Путин знает об этом. Он понимает возможные последствия, если идти на такие шаги. Идеальная ситуация для него  когда жертва не подозревает о нападении, когда не ожидает, как это было в марте 2014 года здесь. Или когда есть, с его точки зрения, удобный повод или многократное превосходство всех возможных сил над жертвой, как это было в 2008 году по отношению к Грузии", – сказал эксперт. 

Сегодняшняя ситуация не похожа ни на один из этих примеров, продолжил он. 

"Сейчас же нет никакой внезапности, никакой неготовности и нет даже такого соотношения в пользу России по вооруженным силам и вооружениям, какое было в 2014 году. Сегодня Вооруженные силы Украины находятся на гораздо более высоком уровне готовности", – отметил Илларионов. 

Он напомнил, что война на востоке Украины продолжается восемь лет, на линии соприкосновения до сих пор гибнут украинские военнослужащие и гражданские лица. 

"Это происходит каждый месяц. В этом смысле война никогда не прекращалась. Она продолжается, к большому сожалению. И, очевидно, будет продолжаться  мы еще не знаем сколько. Но сейчас речь идет не о продолжении гибридной войны, которая шла восемь лет, не о той войне низкой степени интенсивности, если пользоваться военными терминами... Речь идет о другом. О массированном вторжении крупных соединений российских войск на территорию Украины с целями, про которые нам регулярно рассказывают,  захвата Левобережной Украины, Южной Украины... Некоторые представители Офиса президента даже позволили себе такие рассказы, мол, непонятно, удержим ли мы Киев. При этом называются даты: это произойдет на Рождество, или в конце января, или в начале февраля", – напомнил Илларионов.

Он считает, что лица, которые называют конкретные даты нападения России, распространяют неправдивую информацию. 

"Это либо их фантазии, либо часть дезинформационной кампании, направленной против Украины. Знать это невозможно сегодня никому. Даже самой лучшей разведке. Почему? В вооруженных силах Советского Союза, в вооруженных силах Российской Федерации приказ на начало крупномасштабных боевых действий отдается за три-четыре дня до начала этих действий. Это проверено на всех крупнейших операциях, которые начинались с 17 сентября 1939 года против Польши, продолжались операциями против Чехословакии, Финляндии, Афганистана, Грузии... Поэтому за месяц это невозможно знать. Такого приказа нет в природе, он не отдавался", – подчеркнул эксперт. 

Он возмутился, что подобную непроверенную информацию распространяют представители власти. 

"Если такие фантазии рассказывают граждане, не связанные с властью, – это их личная ответственность. Люди могут к этому относиться соответствующим образом. Если же такого рода дезинформация исходит от людей, связанных с властью, с Офисом президента,  это означает, что в такой дезинформационной кампании участвуют власть, Офис президента и она направлена против Украины и граждан Украины. Поэтому если в следующий раз мы услышим, что кто-то говорит о точной или примерной дате наступления, отстающей от сегодняшнего дня на месяц, два или три, мы точно знаем: нас обманывают", – сказал эксперт.

Он также отметил, что, анализируя информацию о возможной подготовке вторжения России, нужно учитывать ряд факторов. 

"Первое. Для этого необходимо завершение строительства газопровода "Северный поток  2" и введение его в эксплуатацию. Он достроен, но не введен в эксплуатацию. И сертификация его не проведена. Будет ли введен? Это неясно... Второе условие. Чтобы готовиться к серьезному нападению, войска должны быть подтянуты тайно. Мы видели в марте – апреле, что эти войска подтягивались открыто, демонстративно. Сейчас сообщения, которые поступают,  смешанные: в некоторых случаях говорят об открытой демонстрации, в некоторых  о скрытой. Но даже если они говорят о скрытом накоплении войск (и это третье требование), речь идет об очень небольших частях и подразделениях. Речь не идет о соединениях. Но чтобы делать крупномасштабную операцию, группировка должна насчитывать несколько сотен тысяч человек. Таких войск на границе с Украиной сейчас нет", – сказал Илларионов. 

Кроме того, он обратил внимание, что, согласно поступающей информации, российские войска находятся в 250270 км от украинской границы и в местах их скопления наблюдается "непонятное движение". 

"Часто это движение идет не только к границе Украины, но и вдоль границы Украины –  например по направлению к Беларуси. Да, очень хорошо, что на эти движения обращают внимание, что об этом говорят и обсуждают. Но ни одно из этих движений, ни один из этих фактов не дают оснований полагать, что сегодня, завтра или в ближайшее время может произойти крупномасштабное вторжение на территорию Украины. Оснований для этого нет", – убежден эксперт.

Он подчеркнул: без сомнений, Путин может использовать вооруженные силы и другие средства против Украины, "когда сложится удобная обстановка". "Сейчас такая удобная обстановка для него не складывается", – резюмировал Илларионов. 

Интервью с Илларионовым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона"Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

В 2021 году российско-украинский конфликт обострился. РФ в конце марта начала наращивать войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

В РФ утверждали, что накопленные силы будут задействованы в учениях, а позже вернуться в места постоянной дислокации. В мае газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной оставалось еще примерно 80 тыс. военных, что было наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма.

В конце октября американские СМИ вновь начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск. Но 21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

США призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины и предупредили, что агрессия против Украины будет иметь последствия

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Андрей Илларионов, Донбасс, граница, нападение, вторжение, война в Украине, война на Донбассе
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