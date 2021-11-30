Илларионов о возможном вторжении России в Украину: Идеальная ситуация для Путина – когда жертва не подозревает о нападении

Эксперт отметил, что в целом планы президента РФ Владимира Путина установить контроль над Украиной не изменились.

"Это его желание, эти его грезы – влажные, сладкие и другие – постоянно с ним. Он никогда их не скрывает, он регулярно об этом рассказывает, а иногда и пишет пространные тексты. То есть желание установить контроль над Украиной никуда не делось. Причем над всей Украиной, – сказал Илларионов. – Но у Украины и украинцев есть другое мнение по этому вопросу. И самое главное, что Путин знает об этом. Он понимает возможные последствия, если идти на такие шаги. Идеальная ситуация для него – когда жертва не подозревает о нападении, когда не ожидает, как это было в марте 2014 года здесь. Или когда есть, с его точки зрения, удобный повод или многократное превосходство всех возможных сил над жертвой, как это было в 2008 году по отношению к Грузии", – сказал эксперт.

Сегодняшняя ситуация не похожа ни на один из этих примеров, продолжил он.

"Сейчас же нет никакой внезапности, никакой неготовности и нет даже такого соотношения в пользу России по вооруженным силам и вооружениям, какое было в 2014 году. Сегодня Вооруженные силы Украины находятся на гораздо более высоком уровне готовности", – отметил Илларионов.

Он напомнил, что война на востоке Украины продолжается восемь лет, на линии соприкосновения до сих пор гибнут украинские военнослужащие и гражданские лица.

"Это происходит каждый месяц. В этом смысле война никогда не прекращалась. Она продолжается, к большому сожалению. И, очевидно, будет продолжаться – мы еще не знаем сколько. Но сейчас речь идет не о продолжении гибридной войны, которая шла восемь лет, не о той войне низкой степени интенсивности, если пользоваться военными терминами... Речь идет о другом. О массированном вторжении крупных соединений российских войск на территорию Украины с целями, про которые нам регулярно рассказывают, – захвата Левобережной Украины, Южной Украины... Некоторые представители Офиса президента даже позволили себе такие рассказы, мол, непонятно, удержим ли мы Киев. При этом называются даты: это произойдет на Рождество, или в конце января, или в начале февраля", – напомнил Илларионов.

Он считает, что лица, которые называют конкретные даты нападения России, распространяют неправдивую информацию.

"Это либо их фантазии, либо часть дезинформационной кампании, направленной против Украины. Знать это невозможно сегодня никому. Даже самой лучшей разведке. Почему? В вооруженных силах Советского Союза, в вооруженных силах Российской Федерации приказ на начало крупномасштабных боевых действий отдается за три-четыре дня до начала этих действий. Это проверено на всех крупнейших операциях, которые начинались с 17 сентября 1939 года против Польши, продолжались операциями против Чехословакии, Финляндии, Афганистана, Грузии... Поэтому за месяц это невозможно знать. Такого приказа нет в природе, он не отдавался", – подчеркнул эксперт.

Он возмутился, что подобную непроверенную информацию распространяют представители власти.

"Если такие фантазии рассказывают граждане, не связанные с властью, – это их личная ответственность. Люди могут к этому относиться соответствующим образом. Если же такого рода дезинформация исходит от людей, связанных с властью, с Офисом президента, – это означает, что в такой дезинформационной кампании участвуют власть, Офис президента и она направлена против Украины и граждан Украины. Поэтому если в следующий раз мы услышим, что кто-то говорит о точной или примерной дате наступления, отстающей от сегодняшнего дня на месяц, два или три, мы точно знаем: нас обманывают", – сказал эксперт.

Он также отметил, что, анализируя информацию о возможной подготовке вторжения России, нужно учитывать ряд факторов.

"Первое. Для этого необходимо завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" и введение его в эксплуатацию. Он достроен, но не введен в эксплуатацию. И сертификация его не проведена. Будет ли введен? Это неясно... Второе условие. Чтобы готовиться к серьезному нападению, войска должны быть подтянуты тайно. Мы видели в марте – апреле, что эти войска подтягивались открыто, демонстративно. Сейчас сообщения, которые поступают, – смешанные: в некоторых случаях говорят об открытой демонстрации, в некоторых – о скрытой. Но даже если они говорят о скрытом накоплении войск (и это третье требование), речь идет об очень небольших частях и подразделениях. Речь не идет о соединениях. Но чтобы делать крупномасштабную операцию, группировка должна насчитывать несколько сотен тысяч человек. Таких войск на границе с Украиной сейчас нет", – сказал Илларионов.

Кроме того, он обратил внимание, что, согласно поступающей информации, российские войска находятся в 250–270 км от украинской границы и в местах их скопления наблюдается "непонятное движение".

"Часто это движение идет не только к границе Украины, но и вдоль границы Украины – например по направлению к Беларуси. Да, очень хорошо, что на эти движения обращают внимание, что об этом говорят и обсуждают. Но ни одно из этих движений, ни один из этих фактов не дают оснований полагать, что сегодня, завтра или в ближайшее время может произойти крупномасштабное вторжение на территорию Украины. Оснований для этого нет", – убежден эксперт.

Он подчеркнул: без сомнений, Путин может использовать вооруженные силы и другие средства против Украины, "когда сложится удобная обстановка". "Сейчас такая удобная обстановка для него не складывается", – резюмировал Илларионов.

Интервью с Илларионовым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00