Шмыгаль: Постоянное присутствие кораблей НАТО в Черном море было бы очень сильным сигналом в поддержку Украины

Шмыгаль отметил, что Кремль заинтересован в дестабилизации ситуации не только в Украине, но и в странах ЕС и НАТО Фото: kmu.gov.ua

"Ответом на агрессивные действия России должен стать солидарный ответ Украины, стран ЕС и НАТО. Обеспечение постоянного присутствия военных кораблей Альянса в Черном море было бы очень сильным сигналом в поддержку Украины", – заявил Шмыгаль.

Он отметил, что постоянное наращивание российского военного контингента у украинских границ – это один из инструментов политики Кремля.

По словам украинского премьера, Кремль заинтересован не только в дестабилизации ситуации в Украине, но также в дестабилизации стран ЕС и НАТО.

"Газ уже используется как оружие не только против нашего государства, но и против всей Европы. Ситуация вокруг "Северного потока – 2" и уменьшение транзита "голубого топлива" через Украину ярко подтверждают этот тезис", – подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, Россия также использует другие инструменты гибридной войны против Украины и Запада, включая кибератаки и дезинформационные кампании.

В пресс-службе отметили, что 30 ноября в Брюсселе Шмыгаль вместе с главами правительств Грузии и Молдовы в рамках Ассоциированного трио проведет ряд встреч с руководством Европейского союза.