Кулеба назвал препятсвие на пути к членству Украины в ЕС и НАТО

Он отметил, что Украина – естественная часть европейского и трансатлантического сообщества.

По словам министра, украинские власти "полностью понимают, что существует определенный скептицизм по поводу расширения ЕС на восток", а также то, что Украина должна соответствовать Копенгагенским критериям, но "не это мешает членству" в ЕС.

Министр считает, что основная причина в том, что некоторые страны НАТО и ЕС "все еще видят Украину сквозь призму своих отношений с Россией".

Он отметил, что в ближайшие годы и Европейский союз, и Украина будут работать "в соответствии с логикой конструктивной двусмысленности: ЕС не сможет обещать членство, но юридически и экономически Украина будет становиться все ближе и ближе к ЕС". Однако, по словам Кулебы, в какой-то момент Брюсселю придется принять решение о том, что будет с Украиной.