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ПОЛИТИКА

Кулеба назвал препятсвие на пути к членству Украины в ЕС и НАТО

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Кулеба отметил, что Украина естественная часть европейского и трансатлантического сообщества
Кулеба отметил, что Украина – естественная часть европейского и трансатлантического сообщества
Фото: EPA

Членство Украины в Евросоюзе и НАТО – лишь вопрос времени, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Zeit, которое вышло 27 ноября.

Он отметил, что Украина – естественная часть европейского и трансатлантического сообщества.

По словам министра, украинские власти "полностью понимают, что существует определенный скептицизм по поводу расширения ЕС на восток", а также то, что Украина должна соответствовать Копенгагенским критериям, но "не это мешает членству" в ЕС.

Министр считает, что основная причина в том, что некоторые страны НАТО и ЕС "все еще видят Украину сквозь призму своих отношений с Россией".

Он отметил, что в ближайшие годы и Европейский союз, и Украина будут работать "в соответствии с логикой конструктивной двусмысленности: ЕС не сможет обещать членство, но юридически и экономически Украина будет становиться все ближе и ближе к ЕС". Однако, по словам Кулебы, в какой-то момент Брюсселю придется принять решение о том, что будет с Украиной.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. 

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, НАТО, МИД Украины, ассоциация с ЕС, евроинтеграция, Дмитрий Кулеба
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