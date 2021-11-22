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Кулеба – странам – членам НАТО о вступлении Украины в Альянс: Прекратите смотреть через призму России

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Кулеба убежден, что Украина станет членом НАТО
Кулеба убежден, что Украина станет членом НАТО
Фото: depositphotos.com

Несколько стран – членов НАТО, обдумывая решение о перспективе членства Украины в Альянсе, все еще "ставят себе вопрос, что на это скажет Россия". Об этом 21 ноября в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Именно поэтому мы планово с ними говорим, что прекратите смотреть на Украину через призму России. Это не то, что вы нам неоднократно обещали с 2008 года, когда НАТО говорил, что ни одна третья сторона не будет влиять на решение об отношениях Украины и НАТО. Эта позиция задекларирована на всех уровнях, но, к сожалению, на практике мы видим, что российский фактор играет свою роль", – отметил украинский министр.

В то же время, по словам Кулебы, многие страны поддерживают вступление Украины в НАТО.

"Я убежден, что это произойдет. Всему свое время. Сейчас необходимо работать и не сваливать на Украину ответственность за задержку вступления в НАТО... Есть трек реформ, мы продвинулись в реформировании страны, в частности, в военной сфере и векторе безопасности. На всех встречах и в Вашингтоне, и в Брюсселе наши партнеры это приветствуют", – подчеркнул глава МИД.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

Теги: Россия, Украина, НАТО, МИД Украины, реформы, Дмитрий Кулеба, вступ, перспективы, членство
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