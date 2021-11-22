Кулеба – странам – членам НАТО о вступлении Украины в Альянс: Прекратите смотреть через призму России

"Именно поэтому мы планово с ними говорим, что прекратите смотреть на Украину через призму России. Это не то, что вы нам неоднократно обещали с 2008 года, когда НАТО говорил, что ни одна третья сторона не будет влиять на решение об отношениях Украины и НАТО. Эта позиция задекларирована на всех уровнях, но, к сожалению, на практике мы видим, что российский фактор играет свою роль", – отметил украинский министр.

В то же время, по словам Кулебы, многие страны поддерживают вступление Украины в НАТО.

"Я убежден, что это произойдет. Всему свое время. Сейчас необходимо работать и не сваливать на Украину ответственность за задержку вступления в НАТО... Есть трек реформ, мы продвинулись в реформировании страны, в частности, в военной сфере и векторе безопасности. На всех встречах и в Вашингтоне, и в Брюсселе наши партнеры это приветствуют", – подчеркнул глава МИД.