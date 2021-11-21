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ПОЛИТИКА

Глава Минобороны Украины: Скоро нас будут просить войти в НАТО

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Резников: Наши герои спецназовцы из Кабула увезли людей. Этого не сделала ни одна страна. Мы продемонстрировали, что мы это можем лучше, чем кто-либо
Резников: Наши герои спецназовцы из Кабула увезли людей. Этого не сделала ни одна страна. Мы продемонстрировали, что мы это можем лучше, чем кто-либо
Фото: mil.gov.ua

Вступление Украины в НАТО будет политическим, консенсусным решением членов Альянса, но "не факт, что это произойдет быстро". Такое мнение министр обороны Украины Алексей Резников высказал в интервью "Голосу Америки", которое вышло 19 ноября.

"Некоторые члены Североатлантического союза в 2008 году помешали стать членами НАТО вместе с грузинами, хотя такая возможность была. Некоторые члены НАТО продолжают строить с россиянами некоторые "северные потоки", использовать энергетическое оружие не только против Украины, – отметил Резников. – Нам нужно членство НАТО не ради членства, а ради возможности получить почетное место в этом Альянсе, чтобы мы получали от этого пользу, а они получили пользу от нас". 

Министр сказал, что НАТО – гораздо шире, чем военный союз. 

"Он касается демократии, экономики, новых технологий и прочее. Вот почему нам нужно не только НАТО, но и Евросоюз, другие альянсы. Нам нужно их стандарты не просто изучать, а вводить у себя, становиться не де-юре членами НАТО, а де-факто", – пояснил Резников. 

Глава Минобороны напомнил, как украинская разведка из Кабула, захваченного талибами, эвакуировала украинцев и иностранцев, в том числе представителей ООН, правозащитников и журналистов. 

"Наши герои спецназовцы из Кабула увезли людей. Этого не сделала ни одна страна. Мы продемонстрировали, что мы это можем лучше, чем кто-либо. Мы первые дали литовцам колючую проволоку, когда начался миграционный кризис. Опыт, который имеют наши Сухопутные войска, не имеет ни одна армия НАТО. Это опыт противостояния мощной армии в течение семи с половиной лет. Поэтому они скоро будут просить нас войти в Альянс. Вот мой вам прогноз", – резюмировал Резников. 

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

Резников занимает пост главы Минобороны с начала ноября. После назначения он говорил, что его задача на этой должности – готовить страну к вступлению в НАТО

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, НАТО, Литва, военные, разведка, Алексей Резников, Минобороны, Кабул, Сухопутные войска Украины
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