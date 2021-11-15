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ПОЛИТИКА

Кулебу пригласили на заседание глав МИД стран – членов НАТО

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Кулеба расценил приглашение как сигнал поддержки со стороны НАТО
Кулеба расценил приглашение как сигнал поддержки со стороны НАТО
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 ноября на брифинге пригласил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу принять участие в заседании глав МИД стран – членов Альянса, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Буду рад приветствовать вас в Риге для участия во встрече министров иностранных дел в следующем месяце", – сказал генсек НАТО.

Такое же приглашение получил и министр иностранных дел Грузии.

Кулеба назвал этот жест важным сигналом поддержки со стороны НАТО.

Заседание министров иностранных дел стран – членов НАТО пройдет в Риге с 30 ноября по 1 декабря.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

Теги: Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Дмитрий Кулеба, сотрудничество
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