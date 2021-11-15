Кулебу пригласили на заседание глав МИД стран – членов НАТО

"Буду рад приветствовать вас в Риге для участия во встрече министров иностранных дел в следующем месяце", – сказал генсек НАТО.

Такое же приглашение получил и министр иностранных дел Грузии.

Кулеба назвал этот жест важным сигналом поддержки со стороны НАТО.

Заседание министров иностранных дел стран – членов НАТО пройдет в Риге с 30 ноября по 1 декабря.