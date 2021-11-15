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Столтенберг: Поддержка Украины со стороны НАТО не является угрозой для России

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Столтенберг: Важно предотвратить эскалацию и снизить напряжение
Столтенберг: Важно предотвратить эскалацию и снизить напряжение
Фото: ЕРА

Поддержка Украины со стороны НАТО не несет угрозы России. Об этом на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент "ГОРДОН".

"НАТО и союзники продолжают предоставлять значительную политическую и практическую поддержку Украине. Мы помогаем укреплять ее способности, включая обучение Вооруженных сил. Мы поддерживаем широкую программу реформ, которая поможет Украине продвинуться в ее евроатлантических стремлениях. Поддержка Украины со стороны НАТО не является угрозой для России", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Украина, как и любая другая страна, вправе самостоятельно выбирать вектор развития.

Помимо этого, генсек НАТО призвал Россию к прозрачности в вопросе ее военных действий.

"Важно предотвратить эскалацию и снизить напряжение. НАТО поддерживает Украину", – резюмировал Столтенберг.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Дмитрий Кулеба
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