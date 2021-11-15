Столтенберг: Поддержка Украины со стороны НАТО не является угрозой для России

"НАТО и союзники продолжают предоставлять значительную политическую и практическую поддержку Украине. Мы помогаем укреплять ее способности, включая обучение Вооруженных сил. Мы поддерживаем широкую программу реформ, которая поможет Украине продвинуться в ее евроатлантических стремлениях. Поддержка Украины со стороны НАТО не является угрозой для России", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Украина, как и любая другая страна, вправе самостоятельно выбирать вектор развития.

Помимо этого, генсек НАТО призвал Россию к прозрачности в вопросе ее военных действий.

"Важно предотвратить эскалацию и снизить напряжение. НАТО поддерживает Украину", – резюмировал Столтенберг.