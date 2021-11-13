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Украинские корабли провели учения в Черном море с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО. Фоторепортаж

Сегодня 17.16
Военно-морские силы Украины провели тренировку в Черном море с кораблями США и стран НАТО. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ВМС. В тренировке типа PASSEX участвовали семь кораблей – из Украины, США, Румынии и Турции, в том числе флагман Шестого флота США USS Mount Whitney. Также участвовала американская авиация – патрульный самолет P-8 Poseidon и вертолет. Украина была представлена патрульным катером "Славянск" и средним десантным кораблем "Юрий Олефиренко". Военные отрабатывали элементы тактического маневрирования, сигналопроизводство с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи. Целью учений была отработка взаимодействия многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО.
Теги: США, Турция, НАТО, Румыния, Черное море, авиация, корабль, учения, корабли, судоходство, тренировка, море
 

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