Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move

Сегодня в Одессе в режиме онлайн состоялась конференция по планированию концепции командно-штабного обучения НАТО Dynamic Move 2022. Участники предварительно обсудили время и место проведения учений, подготовительные цели и перечень стран, которые будут приглашены к участию, а также проект сценария и систему управления вовлеченных сил.
"Было определено, что противоминные учения Dynamic Move 2022 будут ориентировочно проходить с 31 января по 8 февраля в Остенде (Бельгия). Но все зависит от эпидемиологической ситуации, ведь в прошлом году происходило также планирование учений этой серии, однако в связи с пандемией их не провели. Целью учений будут отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы по проведению комплекса операций по разминированию", – пояснил старший офицер командования подготовки командования ВМС ВСУ капитан 2-го ранга Артем Матвиенко.
Как отметили в ВСУ, в Остенде расположена морская бельгийская и нидерландская противоминная школа Eguermin, которая одновременно является центром обмена опытом НАТО.
Планируется, что в учениях примут участие представители стран – членов НАТО, а Украина и Марокко присоединятся к Dynamic Move 2022 в качестве наблюдателей.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.