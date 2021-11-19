Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move

Сегодня в Одессе в режиме онлайн состоялась конференция по планированию концепции командно-штабного обучения НАТО Dynamic Move 2022. Участники предварительно обсудили время и место проведения учений, подготовительные цели и перечень стран, которые будут приглашены к участию, а также проект сценария и систему управления вовлеченных сил.

"Было определено, что противоминные учения Dynamic Move 2022 будут ориентировочно проходить с 31 января по 8 февраля в Остенде (Бельгия). Но все зависит от эпидемиологической ситуации, ведь в прошлом году происходило также планирование учений этой серии, однако в связи с пандемией их не провели. Целью учений будут отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы по проведению комплекса операций по разминированию", – пояснил старший офицер командования подготовки командования ВМС ВСУ капитан 2-го ранга Артем Матвиенко.

Как отметили в ВСУ, в Остенде расположена морская бельгийская и нидерландская противоминная школа Eguermin, которая одновременно является центром обмена опытом НАТО.

Планируется, что в учениях примут участие представители стран – членов НАТО, а Украина и Марокко присоединятся к Dynamic Move 2022 в качестве наблюдателей.