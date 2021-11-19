Решение о вступлении Украины в НАТО пока не стоит на повестке, но страна должна продолжать реформы – Резников

"Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран Альянса. Это будет политическое решение. На сегодня принятие такого решения на повестке дня не стоит. Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях Конституции, что нашей целью является вступление в НАТО", – сказал политик.

По его словам, вступление в НАТО для Украины является вопросом не только безопасности, но и развития демократии и экономики.

"Не только ради безопасности. НАТО не является военным союзом, это вопросы развития демократии, экономики, гуманитарных вопросов. Поэтому наша задача внедрять реформы, делать домашнее задание, чтобы быть де-факто готовыми к вступлению в НАТО, а политическое решение рано или поздно будет принято", – сказал министр обороны.

