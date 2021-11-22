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ПОЛИТИКА

Некоторые страны ЕС считают, что Украине пока рано вступать в НАТО – Данилов

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Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе
Фото: depositphotos.com

Некоторые страны – члены Евросоюза считают, что Украине пока рано вступать в НАТО. Об этом в опубликованном 22 ноября интервью "Укринформу" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, который принял участие в Международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе.

По его мнению, Канада поддержит стремления Украины получить членство в Альянсе.

"Не думаю, что Канаде будет сложно поддержать такое предложение. Проблема в других странах, которые входят в ЕС и считают, что это делать пока рано. Впрочем, мы сможем убедить их и рано или поздно Украина станет членом Альянса", – подчеркнул Данилов.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

Теги: Украина, НАТО, безопасность, Евросоюз, Алексей Данилов, членство
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