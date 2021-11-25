Президент Польши призвал НАТО повысить готовность сил на восточном фланге из-за ситуации вокруг границы Украины

В Варшаве очень серьезно относятся к передвижению войск РФ вокруг границы Украины ФОто: EPA

Текстовая версия выступления Дуды опубликована на сайте президента Польши.

"Я предложил генеральному секретарю увеличить готовность сил НАТО в этой части Европы, на восточном фланге, рассмотреть возможность увеличения там военного присутствия, хотя бы в рамках миссии Air Policing, всевозможных наблюдательных миссий, патрулирующих эту восточную часть границы Североатлантического альянса", – сказал Дуда.

По его мнению, такой шаг необходим для того, чтобы показать всем потенциальным агрессорам, что НАТО "не только готово к обороне стран-членов, но и обращает внимание на безопасность своих союзников за пределами НАТО", таких как Украина.

Столтенберг, говоря о наращивании войск РФ у границ Украины, призвал Россию "к прозрачности, снижению напряженности и деэскалации".