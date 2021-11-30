В ОРДЛО из РФ завезли средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники – украинская разведка

По данным украинской разведки, командование вооруженных сил РФ в течение ноября продолжало усиливать боевые возможности оперативной группировки оккупационных войск в ОРДЛО.

"Оккупанты скрыто завозили железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты и другое имущество военного назначения", – говорится в сообщении.

Помимо этого, на оккупированную территорию доставлено более 3 тыс. тонн горючего, запасы смазочных масел и технических жидкостей для эксплуатации техники и вооружения в зимних условиях, а также возвращена партия боевых машин, восстановленных и модернизированных на ремонтных предприятиях России.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию по дестабилизации ситуации в Украине. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул начальник ГУР Минобороны.

21 ноября Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году". По его оценке, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, заявил, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.