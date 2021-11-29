Боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

Украинские защитники на обстрелы со стороны боевиков открывали ответный огонь, сообщили в штабе ООС Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Российско-оккупационные войска вели огонь по позициям ВСУ в районе Светлодарска и Старогнатовки, возле Новолуганского (все – Донецкой области), Новоалександровки, а также в направлении Станицы Луганской и Старого Айдара (все три населенных пункта – Луганской области).

В частности, российские наемники открывали огонь из гранатометов, минометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и артиллерии калибра 122 мм.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказана медицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное, – говорится в сообщении. – Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение".