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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики стреляли у Пивденного из минометов и гранатометов

Потерь среди украинских военных нет
Потерь среди украинских военных нет
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 28 ноября, боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

В направлении Пивденного Донецкой области боевики стреляли из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

С начала суток 29 ноября оккупанты один раз нарушили режим тишины – в районе Светлодарска Донецкой области боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий боевиков нет.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили оккупантов прекратить обстрелы

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1248196369006310

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Светлодарск, ВСУ, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, Пивденное, ООС
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