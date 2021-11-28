"Это не сафари, где РФ может убивать и уничтожать все подряд". Кулеба прокомментировал применение ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе

Он сообщил, что Россия поставила на линию фронта тяжелое вооружение, 120-миллиметровую гаубицу, убив одного украинского солдата, ранив еще одного и разрушив гражданскую инфраструктуру. Министр подчеркнул, что "это явное нарушение Минских соглашений, а не использование дрона".

Кулеба напомнил, что гаубица – тяжелое артиллерийское орудие, запрещенное Минскими соглашениями. Также он отметил, что украинский беспилотник не пересек линию разграничения.

Министр обратил внимание на то, что Россия на Донбассе тоже использует беспилотнии и это "никого не волнует". По его словам, это "не кровавое сафари, где россияне могут нарушить Минские соглашения, убивать и уничтожать все подряд по своему желанию", а Украину "осудят, если мы им помешаем".

Кулеба отметил, что Украина следовала всем правилам ОБСЕ, реализовала все согласованные меры по деэскалации, выполнила все требования до того, как применить дрон, не нарушив Минские соглашения. Министр заявил, что в случае нападения Украина будет защищаться.