ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это не сафари, где РФ может убивать и уничтожать все подряд". Кулеба прокомментировал применение ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные впервые применили Bayraktar на Донбассе в октябре
Украинские военные впервые применили Bayraktar на Донбассе в октябре
Фото: mil.gov.ua

Украина была вынуждена применить беспилотник Bayraktar в зоне операции Объединенных сил в ответ на нарушения Россией Минских соглашений. Об этом в интервью немецкому изданию Zeit, которое вышло 27 ноября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он сообщил, что Россия поставила на линию фронта тяжелое вооружение, 120-миллиметровую гаубицу, убив одного украинского солдата, ранив еще одного и разрушив гражданскую инфраструктуру. Министр подчеркнул, что "это явное нарушение Минских соглашений, а не использование дрона".

Кулеба напомнил, что гаубица – тяжелое артиллерийское орудие, запрещенное Минскими соглашениями. Также он отметил, что украинский беспилотник не пересек линию разграничения.

Министр обратил внимание на то, что Россия на Донбассе тоже использует беспилотнии и это "никого не волнует". По его словам, это "не кровавое сафари, где россияне могут нарушить Минские соглашения, убивать и уничтожать все подряд по своему желанию", а Украину "осудят, если мы им помешаем".

Кулеба отметил, что Украина следовала всем правилам ОБСЕ, реализовала все согласованные меры по деэскалации, выполнила все требования до того, как применить дрон, не нарушив Минские соглашения. Министр заявил, что в случае нападения Украина будет защищаться.

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

В начале сентября 2021 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести в 2021–2022 годах.

26 октября ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. Такие беспилотники находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года, сообщал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня". "Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут "привести к дестабилизации" на линии разграничения на Донбассе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турцию тут не за что  винить

Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии присоединилась Франция. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем, как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ. Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушила и применила право на самозащиту. "На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться", – подчеркнул глава МИД Украины.

Президент Владимир Зеленский 29 октября сказал, что Украина защищала свою территорию и действовала согласно договоренностям о режиме прекращения огня.

Посольство США в Украине отметило, что риторика России способствует эскалации на Донбассе. 

Теги: Россия, Донбасс, беспилотники, Минские соглашения, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война в Украине, Bayraktar
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Куда еще столько штукатурки на глазищи?" Распутина показала, как выбирала косметику
"Куда еще столько штукатурки на глазищи?" Распутина показала, как выбирала косметику
"Он выглядит несчастным и измученным". В сеть попали новые фото Аффлека с Лопес
"Он выглядит несчастным и измученным". В сеть попали новые фото Аффлека с Лопес
"Мамка огонь", "Точно рожала?" MamaRika расставила ноги и потрусила на камеру ягодицами
"Мамка – огонь", "Точно рожала?" MamaRika расставила ноги и потрусила на камеру ягодицами
"Прелестные", "Лучшая пара". Жена Бекхэма умилила сеть поцелуем с мужем
"Прелестные", "Лучшая пара". Жена Бекхэма умилила сеть поцелуем с мужем
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег
  "Заподозрили онкозаболевание". Лидер "Друга ріка" Харчишин заявил, что оказался на грани жизни и смерти
  "Заподозрили онкозаболевание". Лидер "Друга ріка" Харчишин заявил, что оказался на грани жизни и смерти
Эллерт заявил о расставании с Мишиной
Эллерт заявил о расставании с Мишиной
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой
"Мы старались, придумывали имена". Дмитрий Коляденко признался, что они с Билык хотели родить ребенка
"Мы старались, придумывали имена". Дмитрий Коляденко признался, что они с Билык хотели родить ребенка
  "Получаются очень мягкие и вкусные". Как приготовить булочки из гранатового пюре, взбитого с яйцами. Видео
  "Получаются очень мягкие и вкусные". Как приготовить булочки из гранатового пюре, взбитого с яйцами. Видео
"Видно, что дарите любовь, а взамен получаете в разы больше". Осадчая засветила в Абу-Даби стройные ноги в мини-шортах
"Видно, что дарите любовь, а взамен получаете в разы больше". Осадчая засветила в Абу-Даби стройные ноги в мини-шортах
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами
"Борисовна, как же ты офигительно выглядишь", "Разбегайся народ, Аллуся идет". Пугачеву сняли во время прогулки по магазину
"Борисовна, как же ты офигительно выглядишь", "Разбегайся народ, Аллуся идет". Пугачеву сняли во время прогулки по магазину
СМИ рассказали о состоянии певицы Хлебниковой, которая впала в кому после пожара в своей квартире
СМИ рассказали о состоянии певицы Хлебниковой, которая впала в кому после пожара в своей квартире
  "Наша девка". Брежнева заявила, что на кастинге в "ВИА Гру" ей пришлось рассказать, снималась ли в порно
  "Наша девка". Брежнева заявила, что на кастинге в "ВИА Гру" ей пришлось рассказать, снималась ли в порно
  Травести-дива Монро: Я с собой в постели видела только мужчину. Не хочу корректирующие операции, не принимаю гормональную терапию
  Травести-дива Монро: Я с собой в постели видела только мужчину. Не хочу корректирующие операции, не принимаю гормональную терапию
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь (248664)
2
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети (170378)
3
"Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы (148260)
4
"Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео (115820)
5
"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи (93225)
6
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами (92437)
7
Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах (89927)
8
"Спасибо за любовь". 48-летняя Клум выставила голую грудь перед лицом 32-летнего мужа (76663)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS