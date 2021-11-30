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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики восемь раз открывали огонь на Донбассе. Ранен гражданский и двое военных ВСУ

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Двое военных получили ранения, они в больнице
Двое военных получили ранения, они в больнице
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошедшие сутки, 29 ноября, боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

В районе Светлодарска и Старогнатовки Донецкой области боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Новоалександровки Луганской области оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В сторону Станицы Луганской боевики вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. Под обстрелы попали окрестности населенного пункта. Одно гражданское лицо получило ранение.

В направлении населенного пункта Старый Айдар Луганской области наемники применяли минометы калибра 120 мм.

Вблизи Новолуганского Донецкой области боевики дважды открывали огонь, используя ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

С начала суток 30 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1248817248944222

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Министерство здравоохранения, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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