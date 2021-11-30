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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин прокомментировал информацию о скоплении российских войск возле границ Украины

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Путин: Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать
Путин: Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать
Фото: ЕРА

Украине и России необходимо наладить взаимоотношения. Об этом, комментируя информацию о скоплении российских войск возле границ Украины, 30 ноября заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает "РИА Новости".

Он отметил, что о возможном вводе российских войск в Украину говорили еще в начале года, однако этого не случилось.

По его словам, "дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать, а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого устойчивого развития и с учетом интересов в области безопасности всех участников международной деятельности".

При этом Путин добавил, что "если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать".

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию по дестабилизации ситуации в Украине. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул начальник ГУР Минобороны.

21 ноября Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году". По его оценке, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, заявил, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, граница, нападение, вторжение, война в Украине, война на Донбассе, войска
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