Путин прокомментировал информацию о скоплении российских войск возле границ Украины

Путин: Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать Фото: ЕРА

Он отметил, что о возможном вводе российских войск в Украину говорили еще в начале года, однако этого не случилось.

По его словам, "дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать, а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого устойчивого развития и с учетом интересов в области безопасности всех участников международной деятельности".

При этом Путин добавил, что "если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать".