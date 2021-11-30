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В Белом доме готовят онлайн-переговоры Байдена с Путиным, чтобы обозначить Кремлю цену вторжения в Украину – СМИ

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В Вашингтоне готовятся к виртуальному разговору Байдена (справа) с Путиным (слева) в декабре, отмечает The Washington Post
В Вашингтоне готовятся к виртуальному разговору Байдена (справа) с Путиным (слева) в декабре, отмечает The Washington Post
Фото: EPA

Администрация президента Соединенных Штатов прорабатывает варианты виртуальной встречи Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина в декабре 2021 года. Об этом 29 ноября пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что в Белом доме "рассматривают варианты сдерживания российского вторжения в Украину". В частности, путем предоставления дополнительной военной помощи Киеву и угрозой санкций, чтобы отговорить Путина от возможного полномасштабного нападения на Украину.

Эти обсуждения, как сообщает The Washington Post, проводятся на фоне подготовки Байдена и его помощников к виртуальному разговору с Путиным в следующем месяце.

Аналитики считают, что этот разговор – возможность "обозначить Кремлю цену вторжения, но также и путь к снижению напряженности" в регионе.

18 ноября Кремль анонсировал онлайн-переговоры Путина с Байденом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что беседа двух президентов может состояться до Нового года, "но, может быть, и позже". В повестке готовящихся контактов Путина и Байдена есть темы Украины и активности НАТО у границ РФ, отмечал Песков.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил 29 ноября, что работа по подготовке саммита президентов РФ и США находится "в продвинутой стадии, с точки зрения обычной для МИД подготовки материалов". По словам Рябкова, "в ближайшей перспективе вопрос прояснится". На данном этапе речь идет не об очном контакте, уточнил он.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин, нагнетая ситуацию возле границы Украины, преследует конкретную цель.

"У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать. И сейчас эта нагнетаемая истерия – передвижение взад-вперед всех войск, тренировки, которые проходят, – это все в контексте того, что они должны договориться", – сказал Данилов.

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, санкции, Джо Байден, Кремль, граница, переговоры, агрессия, нападение, угрозы, Белый дом, вторжение, саммит, безопасность, The Washington Post
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