В Белом доме готовят онлайн-переговоры Байдена с Путиным, чтобы обозначить Кремлю цену вторжения в Украину – СМИ

В Вашингтоне готовятся к виртуальному разговору Байдена (справа) с Путиным (слева) в декабре, отмечает The Washington Post Фото: EPA

Отмечается, что в Белом доме "рассматривают варианты сдерживания российского вторжения в Украину". В частности, путем предоставления дополнительной военной помощи Киеву и угрозой санкций, чтобы отговорить Путина от возможного полномасштабного нападения на Украину.

Эти обсуждения, как сообщает The Washington Post, проводятся на фоне подготовки Байдена и его помощников к виртуальному разговору с Путиным в следующем месяце.

Аналитики считают, что этот разговор – возможность "обозначить Кремлю цену вторжения, но также и путь к снижению напряженности" в регионе.

18 ноября Кремль анонсировал онлайн-переговоры Путина с Байденом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что беседа двух президентов может состояться до Нового года, "но, может быть, и позже". В повестке готовящихся контактов Путина и Байдена есть темы Украины и активности НАТО у границ РФ, отмечал Песков.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил 29 ноября, что работа по подготовке саммита президентов РФ и США находится "в продвинутой стадии, с точки зрения обычной для МИД подготовки материалов". По словам Рябкова, "в ближайшей перспективе вопрос прояснится". На данном этапе речь идет не об очном контакте, уточнил он.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин, нагнетая ситуацию возле границы Украины, преследует конкретную цель.

"У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать. И сейчас эта нагнетаемая истерия – передвижение взад-вперед всех войск, тренировки, которые проходят, – это все в контексте того, что они должны договориться", – сказал Данилов.

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.