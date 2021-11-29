В МИД РФ анонсировали встречу Лаврова и Блинкена. Вопрос саммита Путина и Байдена прояснится "в ближайшей перспективе"

Он отметил, что стороны "сейчас согласовывают графики". По мнению Рябкова, "эта встреча состоится".

Кроме того, "в продвинутой стадии с точки зрения обычной для МИД подготовки материалов" находится работа по подготовке саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, добавил заместитель Лаврова, которого цитирует ТАСС.

По словам Рябкова, "в ближайшей перспективе вопрос прояснится". На данном этапе речь идет не об очном контакте, уточнил он.

Контекст:

В 2021 году отношения США и России обострились. В частности, в марте, после того, как президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы, Россия вызвала посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители спецслужб РФ.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу в России Джону Салливану рекомендовали вернуться на родину для консультаций.

В мае правительство РФ утвердило список недружественных стран (им запрещено нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве). В список внесли США.

Вследствие этого американское посольство в России объявило, что с 12 мая прекращает обработку неиммиграционных виз для недипломатических поездок и продолжит оказывать только экстренные услуги для граждан США и обслуживать "очень ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока действия, а также иммиграционных виз в случаях угрозы жизни или наступления смерти". С августа американские дипломаты в России прекратят предоставлять консульские услуги.

После встречи с Байденом, которая состоялась 16 июня, Путин анонсировал возвращение послов США и РФ на работу в свои дипломатические миссии. Антонов вернулся в США 20 июня, Салливан в Россию – 24 июня.

Салливан говорил в июле этого года, что штат посольства США в Москве после 1 августа сократится до 120 человек.

1 августа Антонов сообщил, что американские власти передали российской стороне список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну из-за окончания действия виз. 29 октября спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что США потребовали выезда со своей территории 55 сотрудников российских дипломатических представительств.