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В МИД РФ анонсировали встречу Лаврова и Блинкена. Вопрос саммита Путина и Байдена прояснится "в ближайшей перспективе"

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По словам Рябкова, встреча Лаврова и Блинкена состоится в Стокгольме
По словам Рябкова, встреча Лаврова и Блинкена состоится в Стокгольме
Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook

В МИД РФ прорабатывают встречу главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме 2–3 декабря. Об этом 29 ноября сообщил журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков, пишет ТАСС.

Он отметил, что стороны "сейчас согласовывают графики". По мнению Рябкова, "эта встреча состоится".

Кроме того, "в продвинутой стадии с точки зрения обычной для МИД подготовки материалов" находится работа по подготовке саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, добавил заместитель Лаврова, которого цитирует ТАСС.

По словам Рябкова, "в ближайшей перспективе вопрос прояснится". На данном этапе речь идет не об очном контакте, уточнил он.

Контекст:

В 2021 году отношения США и России обострились. В частности, в марте, после того, как президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы, Россия вызвала посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители спецслужб РФ.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу в России Джону Салливану рекомендовали вернуться на родину для консультаций.

В мае правительство РФ утвердило список недружественных стран (им запрещено нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве). В список внесли США.

Вследствие этого американское посольство в России объявило, что с 12 мая прекращает обработку неиммиграционных виз для недипломатических поездок и продолжит оказывать только экстренные услуги для граждан США и обслуживать "очень ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока действия, а также иммиграционных виз в случаях угрозы жизни или наступления смерти". С августа американские дипломаты в России прекратят предоставлять консульские услуги.

После встречи с Байденом, которая состоялась 16 июня, Путин анонсировал возвращение послов США и РФ на работу в свои дипломатические миссии. Антонов вернулся в США 20 июня, Салливан в Россию – 24 июня.

Салливан говорил в июле этого года, что штат посольства США в Москве после 1 августа сократится до 120 человек.

1 августа Антонов сообщил, что американские власти передали российской стороне список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну из-за окончания действия виз. 29 октября спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что США потребовали выезда со своей территории 55 сотрудников российских дипломатических представительств.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, ОБСЕ, Сергей Лавров, Джо Байден, Госдепартамент США, МИД России, Стокгольм, Энтони Блинкен, саммит, дипломаты, президент, Сергей Рябков, встреча
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