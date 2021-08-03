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В РФ заявили о выдворении 24 дипломатов из США. В Госдепе отреагировали

В Госдепе США назвали "неточной" информацию о выдворении 24 российских дипломатов
В Госдепе США назвали "неточной" информацию о выдворении 24 российских дипломатов
Фото: ЕРА

Власти США передали российской стороне список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну из-за окончания действия виз. Об этом сказал посол России в США Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest, текст которого опубликован 2 августа на странице российского диппредставительства в Facebook.

Антонов отметил, что "почти все из дипломатов уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз".

Издание Reuters со ссылкой на представителя Госдепа Неда Прайса пишет, что характеристика ситуации, которую дал Антонов, "была неточной".

По его словам, "нет ничего нового в том, что российские дипломаты должны подавать заявление о продлении их виз через три года". Он добавил, что такие заявки рассматриваются "в индивидуальном порядке".

Отмечается, что с августа Россия запретила посольству США в Москве нанимать персонал из России или третьих стран, вынудив миссию уволить 182 сотрудника.

Прайс на это ответил, что в США "оставляют за собой право принять соответствующие меры реагирования на действия России".

Контекст:

В 2021 году отношения США и России обострились. В частности, в марте, после того, как президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы, Россия вызвала посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители спецслужб РФ.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу в России Джону Салливану рекомендовали вернуться на родину для консультаций

В мае правительство РФ утвердило список недружественных стран (им запрещено нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве). В список внесли США. 

Вследствие этого американское посольство в России объявило, что с 12 мая прекращает обработку неиммиграционных виз для недипломатических поездок и продолжит оказывать только экстренные услуги для граждан США и обслуживать "очень ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока действия, а также иммиграционных виз  в случаях угрозы жизни или наступления смерти". С августа американские дипломаты в России прекратят предоставлять консульские услуги.

Салливан говорил в июле этого года, что штат посольства США в Москве после 1 августа сократится до 120 человек.

Теги: Россия, Госдепартамент США, Вашингтон, запрет, дипломаты, Нед Прайс
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