В РФ заявили о выдворении 24 дипломатов из США. В Госдепе отреагировали

Антонов отметил, что "почти все из дипломатов уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз".

Издание Reuters со ссылкой на представителя Госдепа Неда Прайса пишет, что характеристика ситуации, которую дал Антонов, "была неточной".

По его словам, "нет ничего нового в том, что российские дипломаты должны подавать заявление о продлении их виз через три года". Он добавил, что такие заявки рассматриваются "в индивидуальном порядке".

Отмечается, что с августа Россия запретила посольству США в Москве нанимать персонал из России или третьих стран, вынудив миссию уволить 182 сотрудника.

Прайс на это ответил, что в США "оставляют за собой право принять соответствующие меры реагирования на действия России".