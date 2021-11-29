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В конце января 27 российских дипломатов покинут США – посол РФ

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Антонов: РФ сталкивается в США с серьезным кадровым голодом
Антонов: РФ сталкивается в США с серьезным кадровым голодом
Фото: Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США / Facebook

В конце января 2022 года Соединенные Штаты покинут 27 российских дипломатов. Об этом 27 ноября в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Дипломатов наших выгоняют, 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей, 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда… Мы сталкиваемся с серьезным кадровым голодом", – сказал Антонов.

29 октября спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что США потребовали выезда со своей территории 55 сотрудников российских дипломатических представительств.

По ее словам, в дипмиссии РФ в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне работало менее 200 российских дипломатов.

Контекст:

В 2021 году отношения США и России обострились. В частности, в марте, после того, как президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы, Россия вызвала посла в США Антонова в Москву для консультаций.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители спецслужб РФ.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу в России Джону Салливану рекомендовали вернуться на родину для консультаций.

В мае правительство РФ утвердило список недружественных стран (им запрещено нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве). В список внесли США.

Вследствие этого американское посольство в России объявило, что с 12 мая прекращает обработку неиммиграционных виз для недипломатических поездок и продолжит оказывать только экстренные услуги для граждан США и обслуживать "очень ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока действия, а также иммиграционных виз в случаях угрозы жизни или наступления смерти". С августа американские дипломаты в России прекратят предоставлять консульские услуги.

После встречи с Байденом, которая состоялась 16 июня, Путин анонсировал возвращение послов США и РФ на работу в свои дипломатические миссии. Антонов вернулся в США 20 июня, Салливан в Россию – 24 июня.

Салливан говорил в июле этого года, что штат посольства США в Москве после 1 августа сократится до 120 человек.

1 августа Антонов сообщил, что американские власти передали российской стороне список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну из-за окончания действия виз.

Теги: Россия, США, посольство, Вашингтон, Анатолий Антонов, дипломаты, работа, посол
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