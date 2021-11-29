В конце января 27 российских дипломатов покинут США – посол РФ

"Дипломатов наших выгоняют, 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей, 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда… Мы сталкиваемся с серьезным кадровым голодом", – сказал Антонов.

29 октября спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что США потребовали выезда со своей территории 55 сотрудников российских дипломатических представительств.

По ее словам, в дипмиссии РФ в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне работало менее 200 российских дипломатов.