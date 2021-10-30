США высылают 55 сотрудников российских дипмиссий – МИД РФ

"У американцев сейчас работают в России порядка 130 человек, тогда как в нашей миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне – менее 200. С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это, по сути, означает высылку), обстановка на дипломатическом фронте только усугубится", – сказала Захарова.

Она обвинила Вашингтон в том, что тот "раскрутил спираль конфронтации, поставив на поток – в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года – такую деструктивную практику, как конфискация российской дипсобственности и массовые высылки сотрудников загранучреждений".

По информации Захаровой, с конца 2016 года Соединенные Штаты "под разными предлогами" выслали более сотни российских сотрудников и членов их семей.