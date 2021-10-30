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США высылают 55 сотрудников российских дипмиссий – МИД РФ

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Захарова заявила, что Вашингтон "раскрутил спираль конфронтации"
Захарова заявила, что Вашингтон "раскрутил спираль конфронтации"
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты потребовали выезда со своей территории 55 сотрудников российских дипломатических представительств. Об этом 29 октября сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова, ее ответ на вопрос журналистов опубликовал сайт ведомства.

"У американцев сейчас работают в России порядка 130 человек, тогда как в нашей миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне – менее 200. С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это, по сути, означает высылку), обстановка на дипломатическом фронте только усугубится", – сказала Захарова.

Она обвинила Вашингтон в том, что тот "раскрутил спираль конфронтации, поставив на поток – в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года – такую деструктивную практику, как конфискация российской дипсобственности и массовые высылки сотрудников загранучреждений".

По информации Захаровой, с конца 2016 года Соединенные Штаты "под разными предлогами" выслали более сотни российских сотрудников и членов их семей.

Контекст:

В 2021 году отношения США и России обострились. В частности, в марте, после того, как президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы, Россия вызвала посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители спецслужб РФ.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу в России Джону Салливану рекомендовали вернуться на родину для консультаций

В мае правительство РФ утвердило список недружественных стран (им запрещено нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве). В список внесли США. 

Вследствие этого американское посольство в России объявило, что с 12 мая прекращает обработку неиммиграционных виз для недипломатических поездок и продолжит оказывать только экстренные услуги для граждан США и обслуживать "очень ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока действия, а также иммиграционных виз  в случаях угрозы жизни или наступления смерти". С августа американские дипломаты в России прекратят предоставлять консульские услуги.

После встречи с Байденом, которая состоялась 16 июня, Путин анонсировал возвращение послов США и РФ на работу в свои дипломатические миссии. Антонов вернулся в США 20 июня, Салливан в Россию – 24 июня.

Салливан говорил в июле этого года, что штат посольства США в Москве после 1 августа сократится до 120 человек.

1 августа посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что американские власти передали российской стороне список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну из-за окончания действия виз.

Теги: Россия, США, посольство, МИД России, Вашингтон, персона нон грата, Мария Захарова, дипломаты
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