Власти Косово объявили о высылке двух российских дипломатов

По ее словам, она ранее просила вице-премьер-министра и министра иностранных дел и диаспоры объявить россиян нежелательными "из-за их вредоносной деятельности, угрожающей национальной безопасности и конституционному строю Республики Косово".

"Сегодня МИД издал постановление о признании этих двух российских чиновников нежелательными лицами и одновременно уведомил правоохранительные органы и соответствующие органы о его выполнении. Институты Республики Косово привержены борьбе с пагубным влиянием Российской Федерации и ее сателлитов в регионе, которые стремятся подорвать наши достижения, а также достижения Соединенных Штатов, НАТО и ЕС", – заявила Османи.

Она подчеркнула, что власти Косово намерены и далее противодействовать "дестабилизирующим амбициям Российской Федерации".