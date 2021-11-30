"Нет уверенности в намерениях России". Столтенберг прокомментировал стягивание войск РФ к границе Украины

"Ситуация в Украине и вокруг нее остается нестабильной и непредсказуемой. Нет уверенности в намерениях России. Мы видим значительную и необычную концентрацию сил, что неоправданно и необъяснимо. И в сопровождении повышенной риторики и дезинформации. И мы знаем, что Россия и раньше применяла силу против Украины и других соседей", – сказал Столтенберг.

По его словам, в НАТО едины в вопросе сдерживания РФ от любых дальнейших агрессивных действий.

"Мы призываем Россию к прозрачности, деэскалации и снижению напряженности. Любая агрессия России против Украины будет иметь высокую цену. А также иметь серьезные политические и экономические последствия для РФ", – подчеркнул генсек Альянса.

Столтенберг в интервью Euractiv, которое вышло 29 ноября, говорил, что задача НАТО – не допустить прямого вторжения РФ в Украину.

Генсек Альянса подчеркнул, что НАТО "посылает России четкий сигнал, что будут последствия, если она снова применит военную силу против Украины".