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Секретарь Совбеза РФ заявил, что необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной нет

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По мнению Патрушева, РФ "никогда не проявляла враждебности" в отношении других государств
По мнению Патрушева, РФ "никогда не проявляла враждебности" в отношении других государств
Фото: EPA

Возле границы Украины не происходит никаких необоснованных передвижений войск РФ и внеплановых учений. Об этом в интервью "Российской газете", опубликованном на сайте СМИ 30 ноября, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, "риторика западной прессы и высокопоставленных лиц США о том, что Россия вынашивает агрессивные планы, не имеет под собой оснований".

РФ "никогда не проявляла враждебности" в отношении других государств, а "тем более против Украины", где, по мнению Патрушева, проживает "общий с нами по крови, языку и истории народ".

Секретарь Совбеза РФ отметил, что "никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит".

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

29 ноября глава минобороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что Беларусь совместно с Россией собирается провести военные учения "по прикрытию южных границ". В Пентагоне заявили, что США не хотят видеть излишней дестабилизации из-за анонсированных учений РФ и Беларуси возле границы Украины.

Теги: Россия, США, Украина, военные, граница, военная техника, агрессия, нападение, угрозы, военные учения, вторжение, Николай Патрушев, Совет безопасности РФ, учения, безопасность, интервью, войска
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