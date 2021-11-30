Секретарь Совбеза РФ заявил, что необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной нет

По мнению Патрушева, РФ "никогда не проявляла враждебности" в отношении других государств Фото: EPA

По его словам, "риторика западной прессы и высокопоставленных лиц США о том, что Россия вынашивает агрессивные планы, не имеет под собой оснований".

РФ "никогда не проявляла враждебности" в отношении других государств, а "тем более против Украины", где, по мнению Патрушева, проживает "общий с нами по крови, языку и истории народ".

Секретарь Совбеза РФ отметил, что "никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит".