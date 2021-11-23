Патрушев заявил, что в Украине "в любой момент может полыхнуть"

Патрушев обвиняет страны Запада в ситуации в Украине, "разрушению на Ближнем Востоке и Северной Африке" и миграционном кризисе на границе Беларуси Фото: EPA

"В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах", – сказал Патрушев

Объясняет он этот прогноз тем, что в Украине, по мнению политика, Запад "установил свой протекторат" и "довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты".

Интервью главы Совбеза посвящено главным образом миграционному кризису на границе Беларуси и стран ЕС. За него Патрушев тоже возложил ответственность на Запад.

"Не получилось уничтожить руководство страны, погрузить страну в хаос, в протестные шествия, теперь пытаются наводнить государство мигрантами", – сказал глава российского Совбеза. По его версии, Запад виноват в том, что он "посеял хаос и разрушение на Ближнем Востоке и Северной Африке", что привело к тому, что мигранты теперь едут в Беларусь и из нее пытаются попасть в страны ЕС.

Беларусь Патрушев назвал "ближайшим союзником и стратегическим партнером" России.