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Патрушев заявил, что в Украине "в любой момент может полыхнуть"

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Патрушев обвиняет страны Запада в ситуации в Украине, "разрушению на Ближнем Востоке и Северной Африке" и миграционном кризисе на границе Беларуси
Патрушев обвиняет страны Запада в ситуации в Украине, "разрушению на Ближнем Востоке и Северной Африке" и миграционном кризисе на границе Беларуси
Фото: EPA

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что Украина может столкнуться с масштабным кризисом, результатом которого станет появление миллионов беженцев. Об этом он заявил в интервью газете "Аргументы и факты".

"В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах", – сказал Патрушев

Объясняет он этот прогноз тем, что в Украине, по мнению политика, Запад "установил свой протекторат" и "довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты".

Интервью главы Совбеза посвящено главным образом миграционному кризису на границе Беларуси и стран ЕС. За него Патрушев тоже возложил ответственность на Запад.

"Не получилось уничтожить руководство страны, погрузить страну в хаос, в протестные шествия, теперь пытаются наводнить государство мигрантами", – сказал глава российского Совбеза. По его версии, Запад виноват в том, что он "посеял хаос и разрушение на Ближнем Востоке и Северной Африке", что привело к тому, что мигранты теперь едут в Беларусь и из нее пытаются попасть в страны ЕС.

Беларусь Патрушев назвал "ближайшим союзником и стратегическим партнером" России.

Контекст:

Заявления Патрушева прозвучали на фоне не только миграционного кризиса на границе Беларуси и ряда стран ЕС, который глава МВД Украины Денис Монастырский считает созданным спецслужбами России, но роста напряжения на границах Украины и РФ.

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло, и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию по дестабилизации ситуации в Украине. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул начальник ГУР Минобороны.

21 ноября Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году". По его оценке, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле называют сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и предполагают, что это "камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов Киева". По версии Кремля, Украина готовится к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

Теги: Беларусь, миграция, граница, беженцы, Николай Патрушев, мигранты, границы, Беларусь и миграционный кризис
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