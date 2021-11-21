"Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика". Сурков написал статью о хаосе

В статье он рассуждает о природе хаоса, которого "практически всегда становится больше". Сурков вспоминает законы термодинамики и приходит к выводу, что "Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это – физика".

"В начале века российская система власти остановила лавину социального хаоса и вытащила травмированную страну из-под завалов перестройки. Двадцать лет стабильности, которых не хватило [председателю Совета министров Российской империи Петру] Столыпину, теперь у нас есть. И еще будут. Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы. Эти годы, точно, когда-нибудь станут вспоминать как золотой век", – отметил он.

Сурков пишет, что имперские технологии эффективны и сегодня, когда империи называют сверхдержавами.

"Крымский консенсус – яркий пример консолидации общества за счет хаотизации соседней страны. Жалобы Брюсселя и Вашингтона на вмешательство Москвы, невозможность урегулирования значимых конфликтов по всему земному шару без российского участия показывают, что наше государство не утратило имперских инстинктов. Крупнейшим поставщиком разнообразных беспорядков на мировой политический рынок являются, впрочем, США. Надо отметить (не без удивления), что фирменная американская нестабильность очень рентабельна и пользуется феноменальным спросом", – заявил экс-помощник президента РФ.

По его словам, сейчас мир наслаждается "многомногополярностью, парадом постсоветских национализмов и суверенитетов".

"Но в следующем историческом цикле забытые сегодня глобализация и интернационализация вернутся и накроют это сумеречное Многополярье. И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего Интернационала", – подчеркнул Сурков.