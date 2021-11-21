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"Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика". Сурков написал статью о хаосе

Экс-помощник Путина Сурков написал статью
Экс-помощник Путина Сурков написал статью
Фото: ЕРА

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков написал статью "Куда делся хаос? Распаковка стабильности", которая опубликована 20 ноября на сайте "Актуальные комментарии".

В статье он рассуждает о природе хаоса, которого "практически всегда становится больше". Сурков вспоминает законы термодинамики и приходит к выводу, что "Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это – физика".

"В начале века российская система власти остановила лавину социального хаоса и вытащила травмированную страну из-под завалов перестройки. Двадцать лет стабильности, которых не хватило [председателю Совета министров Российской империи Петру] Столыпину, теперь у нас есть. И еще будут. Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы. Эти годы, точно, когда-нибудь станут вспоминать как золотой век", – отметил он.

Сурков пишет, что имперские технологии эффективны и сегодня, когда империи называют сверхдержавами.

"Крымский консенсус – яркий пример консолидации общества за счет хаотизации соседней страны. Жалобы Брюсселя и Вашингтона на вмешательство Москвы, невозможность урегулирования значимых конфликтов по всему земному шару без российского участия показывают, что наше государство не утратило имперских инстинктов. Крупнейшим поставщиком разнообразных беспорядков на мировой политический рынок являются, впрочем, США. Надо отметить (не без удивления), что фирменная американская нестабильность очень рентабельна и пользуется феноменальным спросом", – заявил экс-помощник президента РФ.

По его словам, сейчас мир наслаждается "многомногополярностью, парадом постсоветских национализмов и суверенитетов".

"Но в следующем историческом цикле забытые сегодня глобализация и интернационализация вернутся и накроют это сумеречное Многополярье. И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего Интернационала", – подчеркнул Сурков.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Путин уволил Суркова 18 февраля 2020 года.

Мене чем за месяц до этого директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику Суркова, говорил, что тот уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Главред  радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов 19 июня 2021 года заявил, что Сурков наказан за то, что не смог довести до конца проект "Новороссия". "Сурков – человек очень наблюдательный, очень тонкий. Он политик. Он, конечно, интриган, но он политик. [...] Конечно, он считает себя, это я знаю, несправедливо вышвырнутым из власти", – отметил журналист.

Теги: Россия, США, Крым, Украина, Владислав Сурков, агрессия, Новороссия, политика
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