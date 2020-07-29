Венедиктов: Сурков провалился в понимании Путина

Президент РФ Владимир Путин остался недоволен работой бывшего своего помощника Владислава Суркова, который представлял Москву на американо-российских переговорах об урегулировании ситуации на Донбассе.

Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил известный российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Сурков провалился в понимании Кремля, в понимании президента. Потому что Владислав Юрьевич был сторонником, если говорить об операционной деятельности, "русского мира" вплоть до Одессы. Собственно говоря, история с Донецком, Луганском, Мариуполем и дальше – он был ее лоббистом. Я не скажу, что это он придумал – я не знаю. Но то, что он докладывал тогда Путину, что его ждут, – вот это я знаю. Что Донецк и Луганск – это как с Крымом, что 90% населения встретят нас как освободителей", – объяснил российский журналист.

По словам Венедиктова, он еще в 2016 году предупреждал Суркова, что ему "когда-нибудь прилетит" за то, что тот "впаял" Путину информацию о большой поддержке России в Луганске и Донецке, хотя опросы показывали 40–45%.

"А Путину все нравится. Он не оставлял мысли, что мы с [президентом США в 1993–2001 годы Биллом] Клинтоном воюем. Или с [президентом США в 2009-2017 годы] Обамой, или с [нынешним главой Белого дома Дональдом] Трампом. Неважно. Мы столкнулись на Украине. Россия и США. Нет никакой Украины в этом смысле как субъекта. Будем говорить только с Трампом или с Обамой. Владислав Юрьевич говорил, мол, надо потерпеть. И Путин устал терпеть", – сказал главред "Эха Москвы".

Он считает, что для главы Кремля идеология Суркова "перестала быть востребованной на этом этапе", и Сурков оказался "негоден" для Путина.

"Значит, берется Дмитрий Козак, который довольно успешно вел переговоры по Приднестровью, много лет вел. Он нацелен на результат, а не на идеологию. ...Он очень гибкий, действительно неплохой переговорщик, уважительный. У Владислава Юрьевича этого качества напрочь не было. Как мы знаем, он швырял бумаги, устраивал истерики… А Козак говорит: "О! Белорусы предложили посредничество? Я поехал в Минск". Понимаете? Ему не западло. То есть смена помощника – это смена политики в этом случае", – объяснил российский журналист.

Венедиктов: Путин увидел, что его окружение начало расползаться под пальцами. И тогда он сказал: "Ах так, суки?!" Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Сурков более 10 лет, с 1999-го по 2011 год, работал заместителем руководителя администрации президента РФ (при президентах Борисе Ельцине и Дмитрии Медведеве), затем перешел на работу в правительство, где был вице-премьером (при премьере Путине) и вице-премьером – руководителем аппарата правительства (при премьере Медведеве). В 2013–2020 годах – помощник президента Путина, на этой должности курировал украинское направление. После начала войны на Донбассе участвовал в переговорах по этому вопросу со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Суркова называют "идеологом агрессии России против Украины".

В феврале 2020 года Путин уволил Суркова. О причинах отставки Сурков сказал, что должен был "продолжать заниматься Украиной и Донбассом, но контекст изменился". Он заявил, что "повернуть оглобли" и двинуться в противоположном направлении не может.

Вместо Суркова куратором украинского направления стал Козак, который в январе был назначен заместителем главы администрации президента РФ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что, по его ощущениям, Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем Сурков. "По тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение", – сказал он в феврале.