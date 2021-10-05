Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Патрушев готов начать войну не только с Украиной, но и с Беларусью, Казахстаном, Туркменией и США

"Николай Платонович – старый, прожженный чекист и авантюрист. Любит свое дело, "истинный ариец". Готов начать войну не только с Украиной, но и с Беларусью, Казахстаном, Туркменией и США. Шучу, конечно. Но он человек идеологизированный, не склонен к бизнесу, коррупции, ненавидит [бизнесменов и коррупционеров]. Готов посадить в тюрьму всех, кроме себя", – сказал Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Контекст:

В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.

По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.

Патрушев был директором ФСБ России в 1999–2008 годах, является генералом армии. В 2008 году стал секретарем Совбеза РФ.