ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Патрушев готов начать войну не только с Украиной, но и с Беларусью, Казахстаном, Туркменией и США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Пугачев (на фото): Патрушев готов посадить в тюрьму всех, кроме себя
Пугачев (на фото): Патрушев готов посадить в тюрьму всех, кроме себя
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев готов начать войну с Беларусью, Казахстаном, Туркменией и США.

"Николай Платонович – старый, прожженный чекист и авантюрист. Любит свое дело, "истинный ариец". Готов начать войну не только с Украиной, но и с Беларусью, Казахстаном, Туркменией и США. Шучу, конечно. Но он человек идеологизированный, не склонен к бизнесу, коррупции, ненавидит [бизнесменов и коррупционеров]. Готов посадить в тюрьму всех, кроме себя", – сказал Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.

По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.

Патрушев был директором ФСБ России в 1999–2008 годах, является генералом армии. В 2008 году стал секретарем Совбеза РФ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, война, Николай Патрушев, Сергей Пугачев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мой кайф – исполнить мечту супруги". Кошевой рассказал, какой недвижимостью владеет в Украине
  "Мой кайф – исполнить мечту супруги". Кошевой рассказал, какой недвижимостью владеет в Украине
"Какая роковая женщина". Мейхер крупным планом показала декольте
"Какая роковая женщина". Мейхер крупным планом показала декольте
Экс-возлюбленный Тины Кароль Туриченко сделал предложение своей девушке
Экс-возлюбленный Тины Кароль Туриченко сделал предложение своей девушке
"Мне страшно тебя отпускать". Лидия Таран назвала себя злой мамой и показала, как росла ее 14-летняя дочь
"Мне страшно тебя отпускать". Лидия Таран назвала себя злой мамой и показала, как росла ее 14-летняя дочь
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
  "Возмутительный маркетинг". Givenchy спровоцировал скандал из-за украшений на шее моделей в виде петли
  "Возмутительный маркетинг". Givenchy спровоцировал скандал из-за украшений на шее моделей в виде петли
"Все на протестах". Loboda рассказала о воспитании старшей дочери, а также общении с ее отцом
"Все на протестах". Loboda рассказала о воспитании старшей дочери, а также общении с ее отцом
"Безумие красоты природы и девушки в искрящейся воде у скал". Матвиенко показала свое купание на Мадейре
"Безумие красоты природы и девушки в искрящейся воде у скал". Матвиенко показала свое купание на Мадейре
"Была очень сложная прошлая неделя". Джамала сообщила, что ее отца прооперировали
"Была очень сложная прошлая неделя". Джамала сообщила, что ее отца прооперировали
  Кошевой рассказал, чем намерен заняться после ухода из студии "Квартал 95"
  Кошевой рассказал, чем намерен заняться после ухода из студии "Квартал 95"
"Ни фига себе она крутая", "Тина из пластилина". Тина Кароль показала растяжку
"Ни фига себе она крутая", "Тина из пластилина". Тина Кароль показала растяжку
"Попа самая шикарная". Мендель снялась топлес, засветив цветное тату
"Попа самая шикарная". Мендель снялась топлес, засветив цветное тату
"Сексуальная леди", "Безумно красиво". Ефросинина показала фигуру в соблазнительном образе
"Сексуальная леди", "Безумно красиво". Ефросинина показала фигуру в соблазнительном образе
Полезные конфеты из бананов. Рецепт от участника реалити-шоу "Адская кухня"
Полезные конфеты из бананов. Рецепт от участника реалити-шоу "Адская кухня"
Спирс планирует выйти замуж за 27-летнего фитнес-тренера до своего 40-летия – СМИ
Спирс планирует выйти замуж за 27-летнего фитнес-тренера до своего 40-летия – СМИ
"Тина, где лифчик?", "Красотка". Тина Кароль засветила формы в прозрачном платье
"Тина, где лифчик?", "Красотка". Тина Кароль засветила формы в прозрачном платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
"Гламурная, как всегда". Мейхер снялась с грязными ногами, оголив живот
"Гламурная, как всегда". Мейхер снялась с грязными ногами, оголив живот
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS