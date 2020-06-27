Сокурсник Путина Швец: Бунт против Путина могут возглавить только его ближайшие друзья Патрушев и Бортников

Швец: В России накопилась такая критическая негативная масса, что нужно сбросить балласт. И этим балластом может быть только Путин Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Заговор в Кремле с целью смены власти способны организовать только ближайшие соратники президента России Владимира Путина – секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и глава ФСБ Александр Бортников. Такое мнение в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона выразил бывший разведчик КГБ, сокурсник Путина Юрий Швец.

"Я думаю, что лидирующую роль, скорее всего, может играть Патрушев. Почему эти люди? Потому что они замазаны кровью вместе с Путиным. Видимо, попытаются отмыться от этого", – предположил он.

Российскую экономику в ближайшее время ждет "страшный удар", сказал Швец.

"Критическая масса негативная – такая накопилась в стране, что нужно сбросить балласт. И этим балластом может быть только Путин. Потому что удар по российской экономике будет страшный в результате тех событий, которые сейчас происходят. В условиях санкций справиться с этим страшным ударом России будет очень сложно. Практически невозможно. А никто санкции с России не снимет, пока Путин сидит у власти", – пояснил он.

Мотивом отстранения Путина может стать попытка открыть новую страницу в российско-американских отношениях, полагает экс-разведчик.

Сокурсник Путина Швец: Путин – игрун, старый мальчик, играющий в игры, в которые не доиграл в детстве. Читайте полную версию интервью

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

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