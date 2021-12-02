Блинкен призвал Лаврова отвести войска РФ от границы с Украиной. Тот требует "гарантий безопасности на западных рубежах"

Блинкен дал Лаврову понять, что США и партнеры введут против России новые санкции, если она выберет путь эскалации Фото: ЕРА

Блинкен в ходе встречи говорил о российской агрессии против Украины. В частности, упомянул перемещения войск РФ вблизи украинской границы.

Глава Госдепа повторил призыв США к России отвести войска от границы, выполнять Минские соглашения и соблюдать режим прекращения огня на Донбассе, сказано в релизе.

"[Блинкен] подчеркнул, что лучший путь вперед – это дипломатия в сочетании с полным выполнением Минских соглашений, и этот процесс Соединенные Штаты готовы поддерживать. Если Москва выберет путь военной эскалации, министр дал понять, что Соединенные Штаты и наши союзники готовы ввести существенные санкции", – сообщили в Госдепе.

Лавров, как информирует пресс-служба МИД России, настаивал, что Киев не выполняет Минские договоренности.

Он сказал, что "игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будут иметь самые серьезные последствия и вынудят предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса".

Альтернативой этому, по мнению Лаврова, могли бы стать "долгосрочные гарантии безопасности на западных рубежах РФ, что следует рассматривать как императивное требование".

Блинкен сегодня подчеркивал, что Минские соглашения не выполняет именно Россия. Также об этом неоднократно говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.