"В августе 2008 года уже "рвануло". Лавров пригрозил, что расширение НАТО на восток без позиции РФ – "игра с огнем"

Текстовая версия выступления Лаврова опубликована на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Лавров напомнил о военной интервенции России в Грузию в 2008 году, которой, как и Украине, пообещали перед этим членство в Североатлантическом союзе.

"Решение Бухарестского саммита НАТО в апреле 2008 года о том, что "Грузия и Украина станут членами НАТО", – мина в самое основание конструкции европейской безопасности. Один раз в августе 2008 года уже "рвануло", когда пребывавший в эйфории от НАТО-перспективы Михаил Саакашвили решился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в области безопасности в Европе к опасной черте, – пригрозил Лавров. – Те, кто заученно повторяют бухарестские тезисы и твердят, что в вопросе расширения НАТО третьи страны не имеют права высказывать свою позицию, играют с огнем".

Глава российского МИД добавил, что "развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для безопасности РФ районов категорически неприемлемо".

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря во время приема иностранных послов заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. По его словам, НАТО продолжает расширение, несмотря на обещания не делать этого.

"В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры", – сказал Путин.

На его слова отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что РФ не может помешать Украине сблизиться с НАТО, так как Москва не имеет права голоса в этом вопросе.

В тот же день генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что у РФ нет права вето на вступление Украины в НАТО, а тезис о сфере влияния России в отношении суверенных государств – неприемлем.