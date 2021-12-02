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"В августе 2008 года уже "рвануло". Лавров пригрозил, что расширение НАТО на восток без позиции РФ – "игра с огнем"

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Развертывание сил НАТО вблизи РФ категорически неприемлемо, отметил Лавров
Развертывание сил НАТО вблизи РФ категорически неприемлемо, отметил Лавров
Фото: EPA

Заявления о возможном расширении НАТО на восток без учета позиции России есть "игрой с огнем". Об этом 2 декабря, выступая на 28-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Текстовая версия выступления Лаврова опубликована на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Лавров напомнил о военной интервенции России в Грузию в 2008 году, которой, как и Украине, пообещали перед этим членство в Североатлантическом союзе.

"Решение Бухарестского саммита НАТО в апреле 2008 года о том, что "Грузия и Украина станут членами НАТО", – мина в самое основание конструкции европейской безопасности. Один раз в августе 2008 года уже "рвануло", когда пребывавший в эйфории от НАТО-перспективы Михаил Саакашвили решился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в области безопасности в Европе к опасной черте, – пригрозил Лавров. – Те, кто заученно повторяют бухарестские тезисы и твердят, что в вопросе расширения НАТО третьи страны не имеют права высказывать свою позицию, играют с огнем".

Глава российского МИД добавил, что "развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для безопасности РФ районов категорически неприемлемо".

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря во время приема иностранных послов заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. По его словам, НАТО продолжает расширение, несмотря на обещания не делать этого.

"В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры", – сказал Путин.

На его слова отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что РФ не может помешать Украине сблизиться с НАТО, так как Москва не имеет права голоса в этом вопросе.

В тот же день генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что у РФ нет права вето на вступление Украины в НАТО, а тезис о сфере влияния России в отношении суверенных государств – неприемлем.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Грузия, ОБСЕ, Сергей Лавров, Михаил Саакашвили, Москва, МИД России, агрессия, Стокгольм, российская агрессия, мина, вступ, присоединение, членство
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