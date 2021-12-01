Кулеба ответил Путину: Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО

Кулеба назвал "неправомерными" призывы Путина о получении РФ гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток Фото: EPA

Кулеба назвал "неправомерными" призывы президента РФ Владимира Путина о получении Россией гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток.

"Любые российские предложения обсудить с НАТО, США или другими странами любые так называемые гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток, неправомерны", – сказал глава МИД.

Кулеба "подтвердил настрой Украины продолжать широкомасштабные реформы для трансформации украинского сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО", говорится в сообщении. По словам министра, союзники НАТО "положительно оценивают достигнутый Украиной прогресс в реформах".

Путин 1 декабря во время приема иностранных послов заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. По его словам, НАТО продолжает расширение, несмотря на обещания не делать этого.

Кулеба в среду принял участие в заседании министров иностранных дел стран – членов НАТО в столице Латвии.