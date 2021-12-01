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Кулеба ответил Путину: Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО

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Кулеба назвал "неправомерными" призывы Путина о получении РФ гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток
Кулеба назвал "неправомерными" призывы Путина о получении РФ гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток
Фото: EPA

Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО, Москва не имеет права голоса в этом вопросе. Об этом 1 декабря на пресс-конференции в Риге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщил пресс-центр МИД.

Кулеба назвал "неправомерными" призывы президента РФ Владимира Путина о получении Россией гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток.

"Любые российские предложения обсудить с НАТО, США или другими странами любые так называемые гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток, неправомерны", – сказал глава МИД.

Кулеба "подтвердил настрой Украины продолжать широкомасштабные реформы для трансформации украинского сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО", говорится в сообщении. По словам министра, союзники НАТО "положительно оценивают достигнутый Украиной прогресс в реформах".

Путин 1 декабря во время приема иностранных послов заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. По его словам, НАТО продолжает расширение, несмотря на обещания не делать этого.

Кулеба в среду принял участие в заседании министров иностранных дел стран – членов НАТО в столице Латвии.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, реформы, Дмитрий Кулеба, вступ, членство
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