Путин хочет от НАТО письменных гарантий, что Украину не примут в Альянс

"Выступая в МИД, уже подчеркивал, что перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры", – сказал Путин.

По его словам, Альянс продолжает расширение, несмотря на обещания не делать этого.

"Особо отмечу: нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. В частности, всем известно о дававшихся этих устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток, но все было сделано ровно наоборот. По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы, и сейчас их продолжают игнорировать дальше", – утверждает президент РФ.

Последней к НАТО присоединилась Северная Македония (март 2020 года). До этого в июне 2017 года в Альянс вступила Черногория, в апреле 2009-го – Албания и Хорватия. Еще раньше, в марте 2004 года, членами НАТО стали Болгария, Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Словения и Словакия. Всего в Альянс входят 30 государств.