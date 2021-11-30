НАТО должно проснуться от попыток России дестабилизировать регион - Моравецкий

Моравецкий убежден, что действия России свидетельствуют о том, что Кремль и его союзники хотят "изменить геополитическую систему" и "разъединить Европейский Союз".

Премьер Польши предупредил также о возможной дестабилизации в Украине, пишет издание.

"Плохие вещи могут случиться, например, в Украине, или может возникнуть еще одна огромная миграционная проблема для всей Европы", - заявил он.

Непосредственным виновником миграционного кризиса на границе Беларуси Моравецкий считает Александра Лукашенко, но у него, по мнению премьера Польши, есть "свой спонсор в Кремле", имея в виду президента России Владимира Путина.

"Собранные вместе кусочки пазла дают не очень хорошую картину", - заключил Моравецкий.