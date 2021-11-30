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НАТО должно проснуться от попыток России дестабилизировать регион - Моравецкий

Премьер Польши убежден, что Россия хочет разъединить Европейский Союз
Премьер Польши убежден, что Россия хочет разъединить Европейский Союз
Фото: ЕРА

Союзники НАТО должны «проснуться» и отреагировать на попытки России дестабилизировать Европу путем наращивания войск на границе с Украиной, ростом цен на газ и кризисом на границе Польши и Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью BBC, опубликованном 30 ноября.

Моравецкий убежден, что действия России свидетельствуют о том, что Кремль и его союзники хотят "изменить геополитическую систему" и "разъединить Европейский Союз".

Премьер Польши предупредил также о возможной дестабилизации в Украине, пишет издание.

"Плохие вещи могут случиться, например, в Украине, или может возникнуть еще одна огромная миграционная проблема для всей Европы", - заявил он.

Непосредственным виновником  миграционного кризиса на границе Беларуси Моравецкий считает Александра Лукашенко, но у него, по мнению премьера Польши, есть "свой спонсор в Кремле", имея в виду президента России Владимира Путина.

"Собранные вместе кусочки пазла дают не очень хорошую картину", - заключил Моравецкий.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран. 17 ноября Моравецкий говорил, что на территории Беларуси находится 20 тыс. мигрантов.

Министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

16 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничного поста "Брузги – Кузница" произошла попытка мигрантов прорваться на территорию ЕС. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Атака продолжалась около часа.

15-го и 17 ноября из-за миграционного кризиса врио канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонные разговоры с Лукашенко. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси". По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики. Кроме того, Лукашенко попросил финансовую помощь для приютов и домов для беженцев, так как он опасается еще большей волны нелегалов из Афганистана.

18 ноября мигранты покинули стихийные лагеря у белорусского пункта пропуска "Брузги" и перешли в расположенный в приграничном транспортно-логистическом центре пункт временного размещения.

Беларусь попросила Польшу о возобновлении движения на пограничном переходе "Брузги – Кузница" и заявила, что "там больше нет людей, которые могли бы представлять угрозу для польских служб", сообщили в пограничной службе Польши.

О том, что против Украины могут провести гибридные атаки с использованием нелегальных мигрантов, 29 ноября во время телефонного разговора з министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский. Во время разговора он также заверил в готовности Польши решительно стоять на стороне поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Беларусь, Польша, миграция, граница, кризис, премьер-министр, Матеуш Моравецкий
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