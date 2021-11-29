В МИД РФ заявили, что Россия не планирует восстанавливать работу своего представительства при НАТО

В МИД РФ заявили о "недружественных действиях" со стороны НАТО Фото: depositphotos.com

По его словам, "все так развивается, что РФ вряд ли вернется туда".

Он считает, что закрытие представительства при Альянсе было единственным выходом в ситуации, когда "Российской Федерации был послан сигнал о том, что дипломатическое присутствие здесь абсолютно неуместно, что нормальной дипломатической жизни не будет".

18 октября МИД РФ сообщил, что Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО.

Как говорится в заявлении на сайте министерства иностранных дел РФ, решение в Москве приняли "в ответ на недружественные действия" Североатлантического альянса.

"Недружественными" действиями в МИД России считают решение НАТО отозвать аккредитацию у восьми российских дипломатов – сотрудников российской миссии при Альянсе и сократить штат миссии. СМИ сообщали, что в НАТО мотивировали это решение враждебной деятельностью РФ, но в российском диппредставительстве заявили, что "никакого объяснения причин представлено не было".

Для поддержания контактов со штаб-квартирой НАТО в РФ уполномочили российского посла в Бельгии. Альянсу предложили, чтобы такие функции в России выполнял один из послов стран НАТО в Москве.