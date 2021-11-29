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В МИД РФ заявили, что Россия не планирует восстанавливать работу своего представительства при НАТО

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В МИД РФ заявили о "недружественных действиях" со стороны НАТО
В МИД РФ заявили о "недружественных действиях" со стороны НАТО
Фото: depositphotos.com

Россия не планирует восстанавливать работу своего представительства при НАТО. Об этом 29 ноября заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает "РИА Новости".

По его словам, "все так развивается, что РФ вряд ли вернется туда".

Он считает, что закрытие представительства при Альянсе было единственным выходом в ситуации, когда "Российской Федерации был послан сигнал о том, что дипломатическое присутствие здесь абсолютно неуместно, что нормальной дипломатической жизни не будет".

18 октября МИД РФ сообщил, что Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО.

Как говорится в заявлении на сайте министерства иностранных дел РФ, решение в Москве приняли "в ответ на недружественные действия" Североатлантического альянса.

"Недружественными" действиями в МИД России считают решение НАТО отозвать аккредитацию у восьми российских дипломатов – сотрудников российской миссии при Альянсе и сократить штат миссии. СМИ сообщали, что в НАТО мотивировали это решение враждебной деятельностью РФ, но в российском диппредставительстве заявили, что "никакого объяснения причин представлено не было".

Для поддержания контактов со штаб-квартирой НАТО в РФ уполномочили российского посла в Бельгии. Альянсу предложили, чтобы такие функции в России выполнял один из послов стран НАТО в Москве.

Контекст:

Отношения России и НАТО усложнились после аннексии РФ Крыма в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины.

В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.

В июне 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия "безудержно" наращивает военную активность, отмечал генсек Альянса.

В мае 2021 года НАТО предложил России провести заседание совместного совета, что Москва проигнорировала

13 июня в интервью телеканалу CNBC Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс продолжит увеличивать военный потенциал для противодействия агрессии РФ.

НАТО 6 октября решил выслать восемь членов представительства России при Альянсе, которых считает тайными сотрудниками разведки. В Москве пообещали ответ.

Высылка восьми членов российской миссии в НАТО связана не с конкретным событием, а с ростом злонамеренной деятельности России, заявлял Столтенберг 7 октября.

Теги: Россия, НАТО, МИД России, Александр Грушко
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