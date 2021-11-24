Замгенсека НАТО заявил, что Альянс никогда не признает "незаконную и аморальную" аннексию Крыма

Для НАТО "важна свобода навигации и морского сообщения" в Черном и Азовском морях, отметил Джоанэ Фото: nato.int

Во время беседы с Джоанэ сотрудник СМИ отметил, что Россия после аннексии украинского полуострова в 2014 году претендует на территориальные воды Крыма. Он спросил у замгенсека Альянса, как это влияет на стратегию НАТО в Черном море.

"Мы не признали и никогда не признаем незаконную и аморальную аннексию Крыма", – ответил Джоанэ.

Он напомнил, что "задолго до того, как НАТО начал расширяться после падения коммунизма, Запад не признавал нелегальной аннексии Балтийских государств советской Россией". Так что это "стандартная политика" для Альянса, добавил Джоанэ.

Именно поэтому, по его словам, для НАТО "столь важна свобода навигации и морского сообщения в Черном, а также в Азовском морях".

Говоря о присутствии кораблей НАТО в Черном море, Джоанэ подчеркнул, что Альянс "полностью соблюдает международное право и международные нормы безопасного и свободного прохода судов в международных водах".