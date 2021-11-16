Американский эсминец USS Porter, на который Путин грозил "посмотреть в прицел", покидает Черное море

"Ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Porter (DDG 78) начал свой запланированный переход на юг из Черного моря в Средиземное после проведения морских операций и учений вместе с союзниками по НАТО и партнерами", – говорится в сообщении.
BREAKING: Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Porter (DDG 78) began its scheduled southbound transit from the Black Sea to the Mediterranean Sea after conducting maritime operations and exercises alongside @NATO allies and partners, Nov. 16, 2021. #StrongerTogether pic.twitter.com/Bw6To8524f— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 16, 2021
Эсминец США USS Porter (DDG-78) в субботу, 30 октября, вошел в Черное море. В России сразу отметили, что силы и средства Черноморского флота приступили к слежке за действиями корабля.
USS Porter 29 октября начал северный транзит к Черному морю, чтобы сотрудничать с украинскими союзниками по НАТО и партнерами в регионе, и 30 октября зашел в акваторию Черного моря. USS Porter – один из четырех эсминцев ВМС США, который дислоцируется на военно-морской базе Рота в Испании.
За ним начали следить силы и средства Черноморского флота РФ. "Вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", – заявлял президент РФ Владимир Путин.
1 ноября стало известно, что в Черное море направился также американский флагманский командный корабль USS Mount Whitney. Американский корабли провели совместные учения в Черном море с военно-морскими силами Турции, Румынии и Украины, 15 ноября USS Mount Whitney направился из Черного в Средиземное море.
В Пентагоне подчеркивали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море.