Американский эсминец USS Porter, на который Путин грозил "посмотреть в прицел", покидает Черное море

"Ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Porter (DDG 78) начал свой запланированный переход на юг из Черного моря в Средиземное после проведения морских операций и учений вместе с союзниками по НАТО и партнерами", – говорится в сообщении.

BREAKING: Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Porter (DDG 78) began its scheduled southbound transit from the Black Sea to the Mediterranean Sea after conducting maritime operations and exercises alongside @NATO allies and partners, Nov. 16, 2021. #StrongerTogether pic.twitter.com/Bw6To8524f — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 16, 2021

Эсминец США USS Porter (DDG-78) в субботу, 30 октября, вошел в Черное море. В России сразу отметили, что силы и средства Черноморского флота приступили к слежке за действиями корабля.